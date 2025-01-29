Леся Никитюк показала новое фото на фоне слухов о беременности

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала новое фото на фоне слухов о своей первой беременности. 37-летняя знаменитость похвасталась своей фигурой и ухоженным лицом.

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Так, Никитюк побывала у косметолога. Она рассказала в InstaStories, что теперь ее кожа лица сияет.

"Сделала чистку лица, легкий тон... Сияю", – добавила телеведущая.

Интересно, что на руках у Леси Никитюк не красовалось кольцо, которое ей подарил любимый-военнослужащий Дмитрий Бабчук на помолвку. Лишь на указательном пальце левой руки у знаменитости виднелось золотое кольцо с большим драгоценным камнем.

В частности, телеведущая для образа выбрала классическую темно-синюю одежду. Она надела блузу и короткую юбку, а сверху накинула джемпер, скрывавший вероятный животик. Из аксессуаров она выбрала большую сумку в стиле сумки для боулинга из замши коричневого цвета.

По сети ширится информация, что из-за беременности Леся Никитюк приостановила свою телекарьеру и ушла из проекта "Кто сверху?", ведущей которого была с 2018 года. Пока 37-летняя телеведущая не комментирует свое состояние и даже не намекает на это.

Первыми "колокольчиками" о беременности Леси Никитюк стало ее внезапное объявление о предложении руки и сердца от военнослужащего Дмитрия Бабчука. К тому времени пара как раз отдыхала в Карпатах, где в заснеженных горах мужчина подарил любимой кольцо.

Ранее OBOZ.UA писал о деталях романтических отношений Леси Никитюк. Кроме свободных отношений, она также пережила сорванную помолвку.

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