Блог | Легенды украинского шоу-бизнеса, остающиеся в тренде на протяжении всего XXI века
Собрал имена 22 деятелей музыкальной индустрии, которые остаются популярными и оказывают влияние с 2000 года по сегодня
Украинский шоу-бизнес – очень хрупкий и шаткий механизм. За годы независимости он пережил кучу потрясений, мало в каких странах переживала индустрия развлечений. Экономические, социальные, политические потрясения. С 2022 года – полномасштабная война.
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Саме тому більша частина тих, хто вирішує себе проявити на цьому полі, не витримує напруги і тиску обставин. Протриматись в українському шоу-бізнесі років з десять і бути при цьому актуальним, впливовим, важливим - вже серйозне досягнення.
Але є й ті, кому це вдається набагато довше. Героями цієї статті стали люди, які все 21 століття примудряються тримати планку. Починаючи з 2000 року вони продовжують бути вагомими - завдяки своїм пісням, медіа-проєктам, організаційним та педагогічним талантам. Звісно, це не лише самі музиканти, а й ті, хто створює інфраструктуру для реалізації талантів.
Багато в чому завдяки саме цим людям самі слова "український шоу-бізнес" мають право на існування. Саме вони формують сталість цієї сфери, традиції в ній, забезпечують зв’язок часів. Деякі навіть після своєї смерті.
Кожен з них заслуговує на добре слово. Про кожного з них ви можете прочитати коротку розповідь, яка складається з чотирьох розділів:
- Проєкти, які створили самі або до яких були дотичні.
- Значення особистості/гурту.
- Активність поза межами шоу-бізнесу.
- Діяльність під час повномасштабної війни.
Андрій Данилко
- Творець SERDUCHKA. Автор альбому "Ха-ра-шо!" (2003), що був проданий накладом у декілька мільйонів копій. Учасник "Євробачення 2007" (2-е місце) та почесний гість декількох цих конкурсів. Постійний член журі Нацвідбору до "Євробачення". Членжурі та тренер протягом декількох сезонів проєкту "Х-фактор". Автор інструментального альбому "После тебя…" (2005).
- Сердючка почала співати ще наприкінці 1990-х і з тих часів залишається однією з найпотужніших персон української поп-сцени, а Данилко одним з головних її артистичних авторитетів.
- Ведучий та співведучий багатьох телепроєктів ("СВ-шоу", "Шоу Вєрки Сердючки" та ін.). Знявся у голівудській комедії "Шпигунка" (2015).
- З весни 2022 року дає благодійні концерти на підтримку українців, які постраждали від війни.
Кузьма (Андрій Кузьменко)
- Лідер гурту "Скрябін". Співведучий (разом з Наталією Могилевською) телепроєкту "Шанс". Учасник електронного дуету MOLOTOV20 (з Сергієм "Шурою" Герою). Співзасновник гурту "Пающіє труси". Засновник онлайн-радіо S.R.A.K.A.
- Окрім того, що Кузьма сам став відомим, він був авторитетом, який надихнув на творчість десятки українських музикантів (від O.Torvald до DZIDZIO). Після смерті у лютому 2015 року його вплив на українську сцену та соціум є не меншим, ніж за життя. На сьогодні це головна українська зірка, яка пішла у засвіти.
- Автор літературних творів ("Я, Побєда і Берлін", "Місто,в якому не ходять гроші" та ін.). Ведучий декількох немузичних телепроєктів ("Шиканемо", "Битва націй", "Дача").
- Протягом 2014 року Кузьма допомагав захисникам України, які брали участь в АТО. Якщо б він був живий і сьогодні, він би напевно або служив, або відчайдушно волонтерів.
Юрій Нікітін
- У 1993 році заснував продюсерську компанію NOVA, яка з часом перетворилася на системну структуру з лейблом та піар-агенцією. Музичний продюсер телепроєктів "Фабрика зірок" та "Суперзірка".
- Нікітін - єдиний продюсер, який протягом майже всієї епохи незалежності України залишається в тренді. SERDUCHKA, Ірина Білик, НеАнгелы, NikitA, Авиатор, Арктика, KAZKA, Roxolana - це лише найвідоміші з його артистів.
- У минулому - гендиректор телеканалу "Тоніс".
- З весни 2022 року артисти, з якими співпрацює Нікітін, активно гастролюють світом з благодійними концертами. Навесні 2023-го заснував платформу для креативних індустрій Ugreator.
Микола Баграєв
- Засновник фестивалів "Таврійські Ігри" (1992-2008) та "Чорноморські Ігри" (з 1998). Засновник радіохолдингу TAVR Media (близько 10 станцій), телеканалів М1 та М2, музичних премій M1 Music Awards та "Золота жар-птиця". Співвласник квиткового оператора TicketsBox.
- Майже всі проєкти Баграєва є фундаментальними для створення інфраструктури української індустрії розваг. Один з небагатьох людей в цій сфері, хто має системне бачення.
- В різні роки був членом Нацради з питань ТБ та радіомовлення, народним депутатом України (2002-2014), радником прем’єр-міністра України. Власник компанії "РТМ-Україна". Засновник ТОВ "Таврійські Ігри", частиною роботи якого є організація івентів будь-якого формату.
- З лютого 2022 року всі медіа-компанії Баграєва принципово не використовують російськомовний контент і просувають україномовний. "Русское Радіо Україна" перейменовано на "Радіо Байрактар". В умовах повномасштабної війни провів фестиваль "Чорноморські Ігри 2023".
Анжеліка Рудницька
- Президентка мистецької агенції "Територія А". Співзасновниця та ведуча хіт-параду "Територія А", телепроєктів "Музичний простір", "Територія ДАНС", "Нехай вам буде кольорово!". Співачка.
- У другій половині 1990-х хіт-парад "Територія А" був головним осередком життя україномовної музики в інфопросторі. Гастрольні тури поп-виконавців, які влаштовувала Рудницька разом з Олександром Бригинцем, стали потужним механізмом промо українського мейнстріму тих часів. Після закриття хіт-параду Рудницька продовжила активно займатися мистецької агенцією і робить це й досі.
- Серед проєктів Рудницької - благодійні акції "Ангели пам’яті", "Свічка пам’яті", "Територія Книги", низка мистецьких фестивалів по всій країні. Художниця, науковиця, викладачка, письменниця, волонтерка.
- Заснувала та видала першу частину проєкту "100ліття незламності. Історія української боротьби у піснях". Створила та продюсувала музичну програму "Територія Різдва. Сила роду". Займається волонтерською діяльністю.
Маша Єфросиніна
- У 1999 році стала співведучою (з Юрієм Горбуновим) "Підйому" на Новому каналі. Етери цієї програми стали потужним медіа-майданчиком 2000-х років для українських виконавців. Співведуча (з Павлом Шильком) конкурсу "Євробачення 2005" у Києві. Співведуча музичних телепроєктів "Фабрика зірок" та "ШоумаSтгоуон". Топ-блогерка Youtube, яка регулярно робить на своєму каналі (740 тис. підписників) інтерв’ю з поп-зірками.
- Єфросініна була і залишається однією з ключових медіа-персон, які популяризують героїв української сцени 21 століття.
- Ведуча та співведуча близько 20 телепроєктів ("Танці з зірками", "Україна має талант" та ін.). Співзасновниця благодійного проєкту Charity Chain. Засновниця благодійної організації "Фонд Маша".
- Протягом двох останніх років реалізувала низку благодійних ініціатив на підтримку українців, які постраждали від війни ("Незламна мама", "Від великих сердець - для маленьких" та ін.).
Святослав Вакарчук
- Лідер гурту "Океан Ельзи". Автор музичних проєктів "Вночі", "Брюссель" та "Оранжерея". Член журі декількох сезонів талант-шоу "Голос країни". Займався продюсуванням Христини Соловій та Leo Mantis. Автор хіта "Він чекає на неї" (у виконанні Олександра Пономарьова). Власник компанії "Суперсиметрія".
- Талановиті пісні, харизма та невгамовна соціальна енергія Вакарчука - це національне надбання України, яке дуже важко оцінити і яке з роками тільки зростає у масштабі.
- Екс-голова політичної партії "Голос" (2019-2020). Екс-депутат Верховної Ради двох скликань. Лауреат премії імені Василя Стуса (2014). Кандидат фізико-математичних наук. Переможець телешоу "Перший мільйон" (2005).
- З лютого 2022 року Вакарчук постійно займається благодійною діяльністю - в турах з "Океаном Ельзи" та під час сольних виступів на фронті. Лейтенант ЗСУ.
Олег Скрипка
- Лідер гурту "Воплі Відоплясова". Засновник фестивалів "Країна мрій" та "Рок-Січ". Ведучий радіопрограм "Наші вечорниці" та "Країна мрій". Тренер у талант-шоу "Голос країни" протягом двох сезонів. Організатор етно-диско-вечорниць як DJ O’Skrypka.
- Незалежно від того, виходять нові пісні у ВВ чи ні, Скрипка залишається сталим артистичним брендом і особистим авторитетом у музичній індустрії.
- Учасник телемюзиклів "Вечори на хуторі біля Диканьки" та "Попелюшка". Актор кінодубляжу, зіграв у декількох стрічках. Співвласник ресторану "Канапа" на Андріївському узвозі. Займається виробництвом авторського вина. Після 2014 року підтримував учасників АТО. Учасник багатьох благодійних проєктів на підтримку дитячих лікарень.
- Протягом 2022-2023 років реалізував низку благодійних проєктів завдяки своєму фонду "Країна мрій", регулярно виступає з концертами, збори від яких йдуть допомогу постраждалим від війни.
Олександр Пономарьов
- Один з головних чоловічих голосів української сцени за всі роки незалежності. Лауреат фестивалю "Червона Рута" та багатьох музичних конкурсів. Перший в історії учасник від України на конкурсі "Євробачення". Перший поп-артист, який виконував Гімн України на офіційних подіях. Володар кількох музичних премій "Золота жар-птиця" та YUNA. Тренер "Голосу країни" протягом чотирьох сезонів. Засновник продюсерського центру "З ранку до ночі".
- Переживши у 1990-2000-ні епоху особистої слави, з кінця 2010-х Пономарьов почав безцінну діяльність по формуванню зв’язків різних поколінь української поп-сцени. Проявом цієї роботи стала серія хітів, записаних разом з Михайлом Хомою, Артемом Пивоваровим, Тарасом Тополею та ALEKSEEV.
- Знімався у телемюзиклі "Вечори на хуторі біля Диканьки" та серіалі "Особисте життя".
- Останні два роки регулярно виступає з благодійними концертами (частіше за все разом з Михайлом Хомою) на підтримку ЗСУ. Автор суперхіта "Україна переможе" (2022).
ТНМК
- Володарі премій "Золота жар-птиця" та YUNA. Співавтори музичних проєктів "Jazzy" та "Симфо хіп-хоп". Учасники фестивалю Sziget в Угорщині. Співпрацювали з британським гуртом Apollo 440.
- Піонери українського хіп-хоп руху, які вже 30 років забезпечують присутність цього музичного стилю в широкому інфополі нашої країни.
- Фронтмени гурту Фагот і Фоззі активно реалізують себе і сольно - як в музиці, так і в литературі, кінодубляжі, телепроєктах. Регулярно беруть участь у громадських проєктах.
- З початком повномасштабної війни ТНМК безперервно збирають гроші на тактичну медицину для ЗСУ. В рамках цієї діяльності дали більше 50 концертів за межами України, постійно виступають всередині країни.
Ігор Кондратюк
- Співавтор, продюсер та ведучий телепроєкту "Караоке на Майдані". Продюсер телешоу "Шанс", "Американський шанс" та "Зірковий дует". Багаторічний тренер талант-шоу "Х-фактор", який тричі приводив своїх конкурсантів до перемоги (Аїда Ніколайчук, MELOVIN, Еліна Іващенко). Екс-продюсер Віталія Козловського. Член журі нацвідбору "Дитячого Євробачення 2020".
- "Караоке на Майдані", "Шанс" та "Х-фактор" стали майданчиками, на яких загартувалися десятки українських виконавців, багато з яких потім вийшли на топ-рівень.
- Ведучий та продюсер декількох інтелект-шоу ("Що? Де? Коли?", "Брейн-ринг" та інших). Ведучий авторського телешоу "Кондратюк у понеділок" (2020-2021).
- Кондратюк принципово не співпрацює з російським шоу-бізнесом з 2014 року. У 2022-2023 роках брав участь у благодійних акціях на підтримку України. Публічно заявив про особистий донат на ЗСУ у розмірі 300 тисяч гривень, аби мотивувати інших українців допомагати армії.
Павло Шилько
- Співзасновник та генпродюсер Національної музичної премії YUNA (з 2012 року). У минулому - ведучий низки авторських програм на Gala Radio ("Пашина 20-ка", "Давай вставай" та інші). Соавтор пісень українських учасників "Євробачення" SERDUCHKA (Dancing Lasha Tumbai) та Тіни Кароль (Show Me Your Love). Співведучий "Євробачення 2005" у Києві. Ведучий декількох телепроєктів ("15 хвилин до завтра", "Меломанія" та ін).
- Одна з небагатьох медіа-персон, яка наполегливо працює на розвиток українського шоу-бізнесу і постійно створює майданчики, де талановиті музиканти могли б презентувати себе.
- Творець авторської методики вивчення англійської мови Pasha English. Співзасновник медичного ютуб-каналу MED+. Спортивний телекоментатор декількох Олімпійських Ігор. Учасник телепроєкту "Що? Де? Коли?" Актор дубляжу ("Хортон", "Місія Дарвіна" та ін.).
- У 2022 році створив арт-проєкт "Буремні вірші" і концертне батл-шоу "Битва імен". Учасник волонтерських програм для фондів "Міжнародний фонд інновацій" та "Надія", медичної клініки ОХМАДИТ, національної програми "Збережи кінцівку".
Олександр Положинський
- Засновник та фронтмен гурту "Тартак" (1996-2020), автор музичних проєктів "Був’є" та "Ол.Ів.Є". У минулому ведучий програм "Русские горки", "Свіжа кров" та "Моя музика" на телеканалах М1 та М2, авторської програми "Звуки про" на Радіо НВ. Продюсер альбому українських ліричних пісень "По-Вільно" (2011).
- Окрім суто музичних досягнень, унікальний внесок Положинського полягає в його постійній медійній активності по просуванню української інді-музики і численним творчим колабораціям з іншими виконавцями.
- Продюсер проєкту календаря "УПА. Люди та зброя" (2012). Активний учасник протестів на підтримку Андрія Антоненка під час його перебування у СІЗО.
- З лютого 2022 року є військовослужбовцем ЗСУ. У вересні 2023-го виступив з унікальним концертом дуетів, де виконав пісні разом з більш ніж десятьма українськими артистами.
Марія Бурмака
- Лауреатка фестивалю "Червона рута 1989". Авторка двох альбомів українських дитячих пісень, альбому "Улюблені класики" (2021) на слова українських поетів. У минулому ведуча телепрограми "Музика для дорослих" та інших ТБ-проєктів.
- Одна з небагатьох співачок, яка десятки років поєднує оригінальні мистецькі проєкти з громадянською активністю і є залізним моральним авторитетом для великої кількості українців.
- Активна учасниця "Революції на граніті" (1990) та обох Майданів. Членкиня журі літературної премії "Книга року BBC" (2008).
- За останні два роки взяла участь у низці благодійних проєктів, в тому числі як амбасадорка Фундації Гуманітарної у Польщі. Випустила кілька пісень, одна з яких ("Кохання сталь") присвячена захисникам Азовсталі.
Віктор Придувалов
- Автор численних музичних відео для українських виконавців різного ґатунку - від мейстримних до інді-виконавців та андеграунду. Лауреат декількох музичних премій. Автор музичного проєкту Void. Співзасновник лейблу "ІншаМузика".
- Придувалов вже 25 років створює кліпи, які стають подіями і допомагають українським виконавцям просувати власну творчість. Кожна робота режисера має власний мистецький кут зору.
- Режисер фільмів "Місто, яке зникає", "Кобзарський цех", телесеріалу "Весілля Барбі".
- Виступив режисером монтажу документальної стрічки "Що далі?" (2023), присвяченої життю Харкова під обстрілами. Зняв кліп "Гайдамака" для гурту "Гайдамаки".
Ірина Білик
- Авторка та виконавиця численної кількості хітів. Співачка, яка збирає аншлаги у великих залах протягом останніх 30 років. Лауреатка премій "Золота жар-птиця" та YUNA.
- Про Білик можуть говорити менше чи більше, її пісні можуть ставати популярними та не дуже. Але вона була і є єдиною поп-артисткою в Україні, яка всі роки незалежності залишається активною та помітною.
- Брала участь у програмі візиту Білла Клінтона в Україну (1995). Знялася у телемюзиклах "Сорочинський ярмарок" та "Зоряні канікули". У 2018 році випустила пісню і кліп "Не ховай очей" на підтримку ЛГБТ-спільноти.
- За останні два роки дала чимало благодійних концертів (тур "Українська Душа" разом із Сергієм Мироненком). Переспівала українською російськомовні пісні "Снег" та "Мы будем вместе".
Кузя & Брати Гадюкіни
- Автори хрестоматійних українських рок-хітів "Файне місто Тернопіль", "Ми - хлопці з Бандерштадту", "Наркомани на городі" та інших. Фронтмен Сергій "Кузя" Кузьмінський - один з апологетів просування танцювальної транс-культури в Україні (під сценічним іменем DJ Пуберт).
- Найбільше про значення "гадів" для України говорили шалені черги на концерт-триб’ют пам’яті Кузі у Києві 2011 року. Тому навіть після воз’єднання гурту без Кузі він залишається знаковим явищем, яке існує поза часом.
- Учасники гурту Павло Крахмальов та Ігор Мельничук у 1990-2000-ні роки писали багато музики для реклами та звукового оформлення кількох українських телеканалів. З 2014 року гурт підтримував учасників АТО.
- З весни 2022 року гурт постійно гастролює з благодійними виступами. Підтримує благодійний фонд "Мрія", який заснувала парамедикиня Тайра.
Павло Зібров
- Виконавець з великою кількістю хітів ("Марина", "Хрещатик", "Женщина любимая" та ін.). Багаторазовий переможець премії "Шлягер року", володар премії "Музична платформа". Гість майже всіх музичних талант-шоу. Суддя телешоу "Співають всі".
- Зібров - єдиний з представників естради старого (радянського) типу, який вміло адаптується у реаліях швидкоплинного шоу-бізнесу. Самоіронія - його рятівний метод на цьому шляху.
- Професор, викладач кафедри естрадного співу КНУКіМ. Учасник фестивалів гумору "Ліга Сміху". Кавалер кількох орденів.
- Останні два роки регулярно бере участь у благодійних концертах, співає у військових частинах. Випустив кілька нових пісень.
Наталія Могилевська
- Авторка та виконавиця низки хітів ("Місяць", "Відправила месседж", "Ла-ла-ла" та ін.). Багаторазова переможниця премії "Золота жар-птиця". Продюсерка та ведуча талант-шоу "Шанс", музична продюсерка другого сезону "Фабрики зірок". Співведуча телешоу "Зірка + зірка". Тренерка талант-шоу "Голос. Діти". Засновниця Talant School, яка готує молодих артистів до кар’єри в шоу-бізнесі.
- Топ-зірка, яка у 2010-ті свідомо поступилася особистою кар’єрою на користь викладання артистичної майстерності молодим поколінням. Могилевська формує зв’язок поколінь у своїй професії.
- Переможниця телешоу "Танці з зірками". Прообраз однієї з головних героїнь роману Лади Лузіної "Пригоди Наталі Могильової та відьми Іванни Карамазової".
- У 2022 році створила виставу-концерт "Я вдома", мета якої - підтримувати українців під час повномасштабної війни. Переспівала хіт "Я кажу ні" з військовим Юрієм Городецьким. Отримала нагороду одного з підрозділів ЗСУ за підтримку під час війни.
Дмитро Шуров
- Засновник та лідер гурту Pianoбой. Екс-музикант гуртів "Океан Ельзи" та Esthetic Education. Учасник проєкту Святослава Вакарчука "Брюссель". Автор саундтреку до серіалу "Слуга народу". Тренер талант-шоу "Х-фактор" (2017-2018).
- Перший концерт у складі "ОЕ" Шуров відіграв у квітні 2000-го. Його прихід став і початком нової епохи для гурту, і початком особистого великого шляху. Якщо описувати внесок Шурова одним реченням, це буде так: системний розвиток музичної культури в українському суспільстві.
- Амбасадор руху He For She. Учасник численних благодійних проєктів ("Щирі. Спадщина", "Кураж Базар", "Таблеточки").
- Протягом 2022-2023 років дуже багато виступав у військових підрозділах ЗСУ, учасник різних благодійних проєктів. Амбасадор проєкту VOICE OF LIFE, мета якого - рятувати піаніно "Україна" з територій бойових дій. Музичний продюсер Нацвідбору на "Євробачення".
Green Grey
- Топові рок-зірки України 1990-2000-х. Володарі двох нагород MTV EMA як найкращий український музичний проєкт року (1996, 2009). Засновник та гітарист гурту Дизель - організатор джем-сейшнів, які стали школою для декількох поколінь музикантів.
- Green Grey впливають не лише через власні пісні, а й через організаційну активність і постійне прагнення до інновацій. Вони багато років просували в Україні культуру електронної музики. Зараз Дизель разом з командою розробляє музичний проєкт на основі штучного інтелекту.
- Співпрацювали із українськими відділеннями Greenpeace (протест проти випробувань ядерної зброї) та UNICEF (пошук сімей для дітей без батьків).
- В лютому 2022-го Дизель пішов до ТРО, а потім уклав контракт з ЗСУ. Мурік брав участь у благодійних проєктах. У грудні 2023-го гурт провів благодійний тур Україною.
Тарас Петриненко
- Автор та виконавець неофіційного національного гімну - пісні "Україна". Лауреат премії "Золота жар-птиця" (1997) та державної нагороди "Національна легенда України" (2023).
- Вперше пісня "Україна" пролунала 1987 року, і з тих пір це вічний хіт, який буде актуальним, доки існуватиме Україна. Пісню Петриненко виконували хором на купі урочистих подій, переспівували гурти Panivalkova та С.К.А.Й., переможці талант-шоу. Це пісня живе поза часом.
- Петриненко був членом Комітету премії імені Шевченка (2016-2019).
- Частина музикантів, з якими співпрацює Петриненко, зараз на фронті. Сам 70-річний артист бере участь у благодійних концертах.