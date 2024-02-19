Собрал имена 22 деятелей музыкальной индустрии, которые остаются популярными и оказывают влияние с 2000 года по сегодня

Украинский шоу-бизнес – очень хрупкий и шаткий механизм. За годы независимости он пережил кучу потрясений, мало в каких странах переживала индустрия развлечений. Экономические, социальные, политические потрясения. С 2022 года – полномасштабная война.

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Саме тому більша частина тих, хто вирішує себе проявити на цьому полі, не витримує напруги і тиску обставин. Протриматись в українському шоу-бізнесі років з десять і бути при цьому актуальним, впливовим, важливим - вже серйозне досягнення.

Але є й ті, кому це вдається набагато довше. Героями цієї статті стали люди, які все 21 століття примудряються тримати планку. Починаючи з 2000 року вони продовжують бути вагомими - завдяки своїм пісням, медіа-проєктам, організаційним та педагогічним талантам. Звісно, це не лише самі музиканти, а й ті, хто створює інфраструктуру для реалізації талантів.

Багато в чому завдяки саме цим людям самі слова "український шоу-бізнес" мають право на існування. Саме вони формують сталість цієї сфери, традиції в ній, забезпечують зв’язок часів. Деякі навіть після своєї смерті.

Кожен з них заслуговує на добре слово. Про кожного з них ви можете прочитати коротку розповідь, яка складається з чотирьох розділів:

Проєкти, які створили самі або до яких були дотичні. Значення особистості/гурту. Активність поза межами шоу-бізнесу. Діяльність під час повномасштабної війни.

Андрій Данилко

Творець SERDUCHKA. Автор альбому "Ха-ра-шо!" (2003), що був проданий накладом у декілька мільйонів копій. Учасник "Євробачення 2007" (2-е місце) та почесний гість декількох цих конкурсів. Постійний член журі Нацвідбору до "Євробачення". Членжурі та тренер протягом декількох сезонів проєкту "Х-фактор". Автор інструментального альбому "После тебя…" (2005). Сердючка почала співати ще наприкінці 1990-х і з тих часів залишається однією з найпотужніших персон української поп-сцени, а Данилко одним з головних її артистичних авторитетів. Ведучий та співведучий багатьох телепроєктів ("СВ-шоу", "Шоу Вєрки Сердючки" та ін.). Знявся у голівудській комедії "Шпигунка" (2015). З весни 2022 року дає благодійні концерти на підтримку українців, які постраждали від війни.

Кузьма (Андрій Кузьменко)

Лідер гурту "Скрябін". Співведучий (разом з Наталією Могилевською) телепроєкту "Шанс". Учасник електронного дуету MOLOTOV20 (з Сергієм "Шурою" Герою). Співзасновник гурту "Пающіє труси". Засновник онлайн-радіо S.R.A.K.A. Окрім того, що Кузьма сам став відомим, він був авторитетом, який надихнув на творчість десятки українських музикантів (від O.Torvald до DZIDZIO). Після смерті у лютому 2015 року його вплив на українську сцену та соціум є не меншим, ніж за життя. На сьогодні це головна українська зірка, яка пішла у засвіти. Автор літературних творів ("Я, Побєда і Берлін", "Місто,в якому не ходять гроші" та ін.). Ведучий декількох немузичних телепроєктів ("Шиканемо", "Битва націй", "Дача"). Протягом 2014 року Кузьма допомагав захисникам України, які брали участь в АТО. Якщо б він був живий і сьогодні, він би напевно або служив, або відчайдушно волонтерів.

Юрій Нікітін

У 1993 році заснував продюсерську компанію NOVA, яка з часом перетворилася на системну структуру з лейблом та піар-агенцією. Музичний продюсер телепроєктів "Фабрика зірок" та "Суперзірка". Нікітін - єдиний продюсер, який протягом майже всієї епохи незалежності України залишається в тренді. SERDUCHKA, Ірина Білик, НеАнгелы, NikitA, Авиатор, Арктика, KAZKA, Roxolana - це лише найвідоміші з його артистів. У минулому - гендиректор телеканалу "Тоніс". З весни 2022 року артисти, з якими співпрацює Нікітін, активно гастролюють світом з благодійними концертами. Навесні 2023-го заснував платформу для креативних індустрій Ugreator.

Микола Баграєв

Засновник фестивалів "Таврійські Ігри" (1992-2008) та "Чорноморські Ігри" (з 1998). Засновник радіохолдингу TAVR Media (близько 10 станцій), телеканалів М1 та М2, музичних премій M1 Music Awards та "Золота жар-птиця". Співвласник квиткового оператора TicketsBox. Майже всі проєкти Баграєва є фундаментальними для створення інфраструктури української індустрії розваг. Один з небагатьох людей в цій сфері, хто має системне бачення. В різні роки був членом Нацради з питань ТБ та радіомовлення, народним депутатом України (2002-2014), радником прем’єр-міністра України. Власник компанії "РТМ-Україна". Засновник ТОВ "Таврійські Ігри", частиною роботи якого є організація івентів будь-якого формату. З лютого 2022 року всі медіа-компанії Баграєва принципово не використовують російськомовний контент і просувають україномовний. "Русское Радіо Україна" перейменовано на "Радіо Байрактар". В умовах повномасштабної війни провів фестиваль "Чорноморські Ігри 2023".

Анжеліка Рудницька

Президентка мистецької агенції "Територія А". Співзасновниця та ведуча хіт-параду "Територія А", телепроєктів "Музичний простір", "Територія ДАНС", "Нехай вам буде кольорово!". Співачка. У другій половині 1990-х хіт-парад "Територія А" був головним осередком життя україномовної музики в інфопросторі. Гастрольні тури поп-виконавців, які влаштовувала Рудницька разом з Олександром Бригинцем, стали потужним механізмом промо українського мейнстріму тих часів. Після закриття хіт-параду Рудницька продовжила активно займатися мистецької агенцією і робить це й досі. Серед проєктів Рудницької - благодійні акції "Ангели пам’яті", "Свічка пам’яті", "Територія Книги", низка мистецьких фестивалів по всій країні. Художниця, науковиця, викладачка, письменниця, волонтерка. Заснувала та видала першу частину проєкту "100ліття незламності. Історія української боротьби у піснях". Створила та продюсувала музичну програму "Територія Різдва. Сила роду". Займається волонтерською діяльністю.

Маша Єфросиніна

У 1999 році стала співведучою (з Юрієм Горбуновим) "Підйому" на Новому каналі. Етери цієї програми стали потужним медіа-майданчиком 2000-х років для українських виконавців. Співведуча (з Павлом Шильком) конкурсу "Євробачення 2005" у Києві. Співведуча музичних телепроєктів "Фабрика зірок" та "ШоумаSтгоуон". Топ-блогерка Youtube, яка регулярно робить на своєму каналі (740 тис. підписників) інтерв’ю з поп-зірками. Єфросініна була і залишається однією з ключових медіа-персон, які популяризують героїв української сцени 21 століття. Ведуча та співведуча близько 20 телепроєктів ("Танці з зірками", "Україна має талант" та ін.). Співзасновниця благодійного проєкту Charity Chain. Засновниця благодійної організації "Фонд Маша". Протягом двох останніх років реалізувала низку благодійних ініціатив на підтримку українців, які постраждали від війни ("Незламна мама", "Від великих сердець - для маленьких" та ін.).

Святослав Вакарчук

Лідер гурту "Океан Ельзи". Автор музичних проєктів "Вночі", "Брюссель" та "Оранжерея". Член журі декількох сезонів талант-шоу "Голос країни". Займався продюсуванням Христини Соловій та Leo Mantis. Автор хіта "Він чекає на неї" (у виконанні Олександра Пономарьова). Власник компанії "Суперсиметрія". Талановиті пісні, харизма та невгамовна соціальна енергія Вакарчука - це національне надбання України, яке дуже важко оцінити і яке з роками тільки зростає у масштабі. Екс-голова політичної партії "Голос" (2019-2020). Екс-депутат Верховної Ради двох скликань. Лауреат премії імені Василя Стуса (2014). Кандидат фізико-математичних наук. Переможець телешоу "Перший мільйон" (2005). З лютого 2022 року Вакарчук постійно займається благодійною діяльністю - в турах з "Океаном Ельзи" та під час сольних виступів на фронті. Лейтенант ЗСУ.

Олег Скрипка

Лідер гурту "Воплі Відоплясова". Засновник фестивалів "Країна мрій" та "Рок-Січ". Ведучий радіопрограм "Наші вечорниці" та "Країна мрій". Тренер у талант-шоу "Голос країни" протягом двох сезонів. Організатор етно-диско-вечорниць як DJ O’Skrypka. Незалежно від того, виходять нові пісні у ВВ чи ні, Скрипка залишається сталим артистичним брендом і особистим авторитетом у музичній індустрії. Учасник телемюзиклів "Вечори на хуторі біля Диканьки" та "Попелюшка". Актор кінодубляжу, зіграв у декількох стрічках. Співвласник ресторану "Канапа" на Андріївському узвозі. Займається виробництвом авторського вина. Після 2014 року підтримував учасників АТО. Учасник багатьох благодійних проєктів на підтримку дитячих лікарень. Протягом 2022-2023 років реалізував низку благодійних проєктів завдяки своєму фонду "Країна мрій", регулярно виступає з концертами, збори від яких йдуть допомогу постраждалим від війни.

Олександр Пономарьов

Один з головних чоловічих голосів української сцени за всі роки незалежності. Лауреат фестивалю "Червона Рута" та багатьох музичних конкурсів. Перший в історії учасник від України на конкурсі "Євробачення". Перший поп-артист, який виконував Гімн України на офіційних подіях. Володар кількох музичних премій "Золота жар-птиця" та YUNA. Тренер "Голосу країни" протягом чотирьох сезонів. Засновник продюсерського центру "З ранку до ночі". Переживши у 1990-2000-ні епоху особистої слави, з кінця 2010-х Пономарьов почав безцінну діяльність по формуванню зв’язків різних поколінь української поп-сцени. Проявом цієї роботи стала серія хітів, записаних разом з Михайлом Хомою, Артемом Пивоваровим, Тарасом Тополею та ALEKSEEV. Знімався у телемюзиклі "Вечори на хуторі біля Диканьки" та серіалі "Особисте життя". Останні два роки регулярно виступає з благодійними концертами (частіше за все разом з Михайлом Хомою) на підтримку ЗСУ. Автор суперхіта "Україна переможе" (2022).

ТНМК

Володарі премій "Золота жар-птиця" та YUNA. Співавтори музичних проєктів "Jazzy" та "Симфо хіп-хоп". Учасники фестивалю Sziget в Угорщині. Співпрацювали з британським гуртом Apollo 440. Піонери українського хіп-хоп руху, які вже 30 років забезпечують присутність цього музичного стилю в широкому інфополі нашої країни. Фронтмени гурту Фагот і Фоззі активно реалізують себе і сольно - як в музиці, так і в литературі, кінодубляжі, телепроєктах. Регулярно беруть участь у громадських проєктах. З початком повномасштабної війни ТНМК безперервно збирають гроші на тактичну медицину для ЗСУ. В рамках цієї діяльності дали більше 50 концертів за межами України, постійно виступають всередині країни.

Ігор Кондратюк

Співавтор, продюсер та ведучий телепроєкту "Караоке на Майдані". Продюсер телешоу "Шанс", "Американський шанс" та "Зірковий дует". Багаторічний тренер талант-шоу "Х-фактор", який тричі приводив своїх конкурсантів до перемоги (Аїда Ніколайчук, MELOVIN, Еліна Іващенко). Екс-продюсер Віталія Козловського. Член журі нацвідбору "Дитячого Євробачення 2020". "Караоке на Майдані", "Шанс" та "Х-фактор" стали майданчиками, на яких загартувалися десятки українських виконавців, багато з яких потім вийшли на топ-рівень. Ведучий та продюсер декількох інтелект-шоу ("Що? Де? Коли?", "Брейн-ринг" та інших). Ведучий авторського телешоу "Кондратюк у понеділок" (2020-2021). Кондратюк принципово не співпрацює з російським шоу-бізнесом з 2014 року. У 2022-2023 роках брав участь у благодійних акціях на підтримку України. Публічно заявив про особистий донат на ЗСУ у розмірі 300 тисяч гривень, аби мотивувати інших українців допомагати армії.

Павло Шилько

Співзасновник та генпродюсер Національної музичної премії YUNA (з 2012 року). У минулому - ведучий низки авторських програм на Gala Radio ("Пашина 20-ка", "Давай вставай" та інші). Соавтор пісень українських учасників "Євробачення" SERDUCHKA (Dancing Lasha Tumbai) та Тіни Кароль (Show Me Your Love). Співведучий "Євробачення 2005" у Києві. Ведучий декількох телепроєктів ("15 хвилин до завтра", "Меломанія" та ін). Одна з небагатьох медіа-персон, яка наполегливо працює на розвиток українського шоу-бізнесу і постійно створює майданчики, де талановиті музиканти могли б презентувати себе. Творець авторської методики вивчення англійської мови Pasha English. Співзасновник медичного ютуб-каналу MED+. Спортивний телекоментатор декількох Олімпійських Ігор. Учасник телепроєкту "Що? Де? Коли?" Актор дубляжу ("Хортон", "Місія Дарвіна" та ін.). У 2022 році створив арт-проєкт "Буремні вірші" і концертне батл-шоу "Битва імен". Учасник волонтерських програм для фондів "Міжнародний фонд інновацій" та "Надія", медичної клініки ОХМАДИТ, національної програми "Збережи кінцівку".

Олександр Положинський

Засновник та фронтмен гурту "Тартак" (1996-2020), автор музичних проєктів "Був’є" та "Ол.Ів.Є". У минулому ведучий програм "Русские горки", "Свіжа кров" та "Моя музика" на телеканалах М1 та М2, авторської програми "Звуки про" на Радіо НВ. Продюсер альбому українських ліричних пісень "По-Вільно" (2011). Окрім суто музичних досягнень, унікальний внесок Положинського полягає в його постійній медійній активності по просуванню української інді-музики і численним творчим колабораціям з іншими виконавцями. Продюсер проєкту календаря "УПА. Люди та зброя" (2012). Активний учасник протестів на підтримку Андрія Антоненка під час його перебування у СІЗО. З лютого 2022 року є військовослужбовцем ЗСУ. У вересні 2023-го виступив з унікальним концертом дуетів, де виконав пісні разом з більш ніж десятьма українськими артистами.

Марія Бурмака

Лауреатка фестивалю "Червона рута 1989". Авторка двох альбомів українських дитячих пісень, альбому "Улюблені класики" (2021) на слова українських поетів. У минулому ведуча телепрограми "Музика для дорослих" та інших ТБ-проєктів. Одна з небагатьох співачок, яка десятки років поєднує оригінальні мистецькі проєкти з громадянською активністю і є залізним моральним авторитетом для великої кількості українців. Активна учасниця "Революції на граніті" (1990) та обох Майданів. Членкиня журі літературної премії "Книга року BBC" (2008). За останні два роки взяла участь у низці благодійних проєктів, в тому числі як амбасадорка Фундації Гуманітарної у Польщі. Випустила кілька пісень, одна з яких ("Кохання сталь") присвячена захисникам Азовсталі.

Віктор Придувалов

Автор численних музичних відео для українських виконавців різного ґатунку - від мейстримних до інді-виконавців та андеграунду. Лауреат декількох музичних премій. Автор музичного проєкту Void. Співзасновник лейблу "ІншаМузика". Придувалов вже 25 років створює кліпи, які стають подіями і допомагають українським виконавцям просувати власну творчість. Кожна робота режисера має власний мистецький кут зору. Режисер фільмів "Місто, яке зникає", "Кобзарський цех", телесеріалу "Весілля Барбі". Виступив режисером монтажу документальної стрічки "Що далі?" (2023), присвяченої життю Харкова під обстрілами. Зняв кліп "Гайдамака" для гурту "Гайдамаки".

Ірина Білик

Авторка та виконавиця численної кількості хітів. Співачка, яка збирає аншлаги у великих залах протягом останніх 30 років. Лауреатка премій "Золота жар-птиця" та YUNA. Про Білик можуть говорити менше чи більше, її пісні можуть ставати популярними та не дуже. Але вона була і є єдиною поп-артисткою в Україні, яка всі роки незалежності залишається активною та помітною. Брала участь у програмі візиту Білла Клінтона в Україну (1995). Знялася у телемюзиклах "Сорочинський ярмарок" та "Зоряні канікули". У 2018 році випустила пісню і кліп "Не ховай очей" на підтримку ЛГБТ-спільноти. За останні два роки дала чимало благодійних концертів (тур "Українська Душа" разом із Сергієм Мироненком). Переспівала українською російськомовні пісні "Снег" та "Мы будем вместе".

Кузя & Брати Гадюкіни

Автори хрестоматійних українських рок-хітів "Файне місто Тернопіль", "Ми - хлопці з Бандерштадту", "Наркомани на городі" та інших. Фронтмен Сергій "Кузя" Кузьмінський - один з апологетів просування танцювальної транс-культури в Україні (під сценічним іменем DJ Пуберт). Найбільше про значення "гадів" для України говорили шалені черги на концерт-триб’ют пам’яті Кузі у Києві 2011 року. Тому навіть після воз’єднання гурту без Кузі він залишається знаковим явищем, яке існує поза часом. Учасники гурту Павло Крахмальов та Ігор Мельничук у 1990-2000-ні роки писали багато музики для реклами та звукового оформлення кількох українських телеканалів. З 2014 року гурт підтримував учасників АТО. З весни 2022 року гурт постійно гастролює з благодійними виступами. Підтримує благодійний фонд "Мрія", який заснувала парамедикиня Тайра.

Павло Зібров

Виконавець з великою кількістю хітів ("Марина", "Хрещатик", "Женщина любимая" та ін.). Багаторазовий переможець премії "Шлягер року", володар премії "Музична платформа". Гість майже всіх музичних талант-шоу. Суддя телешоу "Співають всі". Зібров - єдиний з представників естради старого (радянського) типу, який вміло адаптується у реаліях швидкоплинного шоу-бізнесу. Самоіронія - його рятівний метод на цьому шляху. Професор, викладач кафедри естрадного співу КНУКіМ. Учасник фестивалів гумору "Ліга Сміху". Кавалер кількох орденів. Останні два роки регулярно бере участь у благодійних концертах, співає у військових частинах. Випустив кілька нових пісень.

Наталія Могилевська

Авторка та виконавиця низки хітів ("Місяць", "Відправила месседж", "Ла-ла-ла" та ін.). Багаторазова переможниця премії "Золота жар-птиця". Продюсерка та ведуча талант-шоу "Шанс", музична продюсерка другого сезону "Фабрики зірок". Співведуча телешоу "Зірка + зірка". Тренерка талант-шоу "Голос. Діти". Засновниця Talant School, яка готує молодих артистів до кар’єри в шоу-бізнесі. Топ-зірка, яка у 2010-ті свідомо поступилася особистою кар’єрою на користь викладання артистичної майстерності молодим поколінням. Могилевська формує зв’язок поколінь у своїй професії. Переможниця телешоу "Танці з зірками". Прообраз однієї з головних героїнь роману Лади Лузіної "Пригоди Наталі Могильової та відьми Іванни Карамазової". У 2022 році створила виставу-концерт "Я вдома", мета якої - підтримувати українців під час повномасштабної війни. Переспівала хіт "Я кажу ні" з військовим Юрієм Городецьким. Отримала нагороду одного з підрозділів ЗСУ за підтримку під час війни.

Дмитро Шуров

Засновник та лідер гурту Pianoбой. Екс-музикант гуртів "Океан Ельзи" та Esthetic Education. Учасник проєкту Святослава Вакарчука "Брюссель". Автор саундтреку до серіалу "Слуга народу". Тренер талант-шоу "Х-фактор" (2017-2018). Перший концерт у складі "ОЕ" Шуров відіграв у квітні 2000-го. Його прихід став і початком нової епохи для гурту, і початком особистого великого шляху. Якщо описувати внесок Шурова одним реченням, це буде так: системний розвиток музичної культури в українському суспільстві. Амбасадор руху He For She. Учасник численних благодійних проєктів ("Щирі. Спадщина", "Кураж Базар", "Таблеточки"). Протягом 2022-2023 років дуже багато виступав у військових підрозділах ЗСУ, учасник різних благодійних проєктів. Амбасадор проєкту VOICE OF LIFE, мета якого - рятувати піаніно "Україна" з територій бойових дій. Музичний продюсер Нацвідбору на "Євробачення".

Green Grey

Топові рок-зірки України 1990-2000-х. Володарі двох нагород MTV EMA як найкращий український музичний проєкт року (1996, 2009). Засновник та гітарист гурту Дизель - організатор джем-сейшнів, які стали школою для декількох поколінь музикантів. Green Grey впливають не лише через власні пісні, а й через організаційну активність і постійне прагнення до інновацій. Вони багато років просували в Україні культуру електронної музики. Зараз Дизель разом з командою розробляє музичний проєкт на основі штучного інтелекту. Співпрацювали із українськими відділеннями Greenpeace (протест проти випробувань ядерної зброї) та UNICEF (пошук сімей для дітей без батьків). В лютому 2022-го Дизель пішов до ТРО, а потім уклав контракт з ЗСУ. Мурік брав участь у благодійних проєктах. У грудні 2023-го гурт провів благодійний тур Україною.

Тарас Петриненко

Автор та виконавець неофіційного національного гімну - пісні "Україна". Лауреат премії "Золота жар-птиця" (1997) та державної нагороди "Національна легенда України" (2023). Вперше пісня "Україна" пролунала 1987 року, і з тих пір це вічний хіт, який буде актуальним, доки існуватиме Україна. Пісню Петриненко виконували хором на купі урочистих подій, переспівували гурти Panivalkova та С.К.А.Й., переможці талант-шоу. Це пісня живе поза часом. Петриненко був членом Комітету премії імені Шевченка (2016-2019). Частина музикантів, з якими співпрацює Петриненко, зараз на фронті. Сам 70-річний артист бере участь у благодійних концертах.