Легендарный телеведущий из США Ларри Кинг госпитализирован с COVID-19

Известный американский телеведущий Ларри Кинг получил положительный тест на коронавирус и был госпитализирован в больницу. Его лечат в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на близкие к его семье источники. По их словам, 87-летний журналист за свою жизнь перенес несколько серьезных проблем со здоровьем.

Отмечается, что протоколы медучреждения не позволяют родным и близким Кинга навещать его.

Лауреат премии Пибоди (ежегодная премия за выдающийся вклад в радио и телевидение. – Ред.) Ларри Кинг ранее был одним из самых известных в Америке интервьюеров знаменитостей, президентов и других ньюсмейкеров на протяжении полувековой карьеры. Около 25 лет он вел ночное шоу на CNN.

Ларри Кинг

В последние десятилетия у него были проблемы со здоровьем: диабет, проблемы с сердцем, в 2019-м журналист перенес третий инфаркт. Кроме того, в 2017 году Кинг прошел курс лечения от рака.

В прошлом году он потерял двух из пяти своих детей с разницей в несколько недель. Дочь Чайя Кинг умерла в возрасте 51 года от рака легких в июле, а Сын Энди Кинг – от сердечного приступа в возрасте 65 лет в августе.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне от коронавируса скончался советский актер Владимир Коренев, который сыграл главную роль в фильме "Человек-амфибия". Ему было 80 лет.