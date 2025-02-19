Раиса Недашковская попала в реанимацию в свой день рождения: что сейчас с легендарной актрисой. Эксклюзив

Одна из самых известных актрис Украины Раиса Недашковская, которой на днях исполнилось 82 года, попала в реанимацию киевской больницы в свой день рождения. 17 февраля в столичном Доме кино должен был состояться творческий вечер в честь именинницы, однако поздравления на празднике получала от ее имени родная сестра Раисы Степановны.

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Об этом Надежда Недашковская рассказала в интервью OBOZ.UA. Сейчас Раиса Недашковская находится в больнице, ее состояние удалось стабилизировать. Артистку уже перевели в стационарную палату.

– Раечке стало плохо, когда ее красили, делали макияж для творческого вечера, – рассказывает Надежда Степановна. – Она неожиданно потеряла сознание. Приехала скорая, отвезли в Октябрьскую больницу. Какое-то время она находилась в реанимации, однако вчера уже была переведена в обычную палату, состояние стабилизировалось. Сколько сестра будет находиться под наблюдением врачей, пока неизвестно.

– Я узнала о том, что Раисе стало плохо, уже в Доме кино, где ждала ее. Получилось, что поздравления на творческом вечере пришлось принимать за нее, меня поздравляли, – продолжает Надежда Степановна. – Очень хорошую программу подготовили.

– Накануне я очень переживала, как все пройдет, – продолжает Надежда Недашковская. – Предлагала Рае взять с собой на встречу запись программы, которую сняли телевизионщики в один из ее юбилеев. У меня все записано на диске. Оказалось, зря волновалась. Сергей Тримбач (украинский киновед, киносценарист, экс-председатель Национального союза кинематографистов Украины. – Ред.) говорит: у нас большая программа, Раю ждут невероятные сюрпризы. И действительно, они так искусно скомпоновали фрагменты ее творческих работ, вышел полноценный фильм. Она такая там молодая, такая красивая. Молодость свое берет, что говорить.

"Гостей собралось очень много – был полный аншлаг, – говорит сестра Раисы Недашковской. – Режиссеры, актеры, поклонники творчества сестры. Было много цветов, я все их отвезла домой. Кое-что отнесу сестре в больницу, если позволят медики. В реанимацию принести хотя бы один букет строго-настрого запретили. Если не дадут разрешение и сейчас, то перефотографирую все цветы, покажу ей снимки".

Надежда Недашковская говорит, что пока неизвестно, что стало причиной столь резкого ухудшения самочувствия актрисы: "Она диабетик, поэтому предполагаю, что мог повыситься уровень глюкозы в крови. Есть также проблемы с давлением, что тоже могло повлиять на самочувствие. Когда состояние удалось стабилизировать, врачи настояли на проведении детального обследования организма, чтобы исключить повторные обострения. В канун дня рождения она споткнулась в квартире, упала, сильно ударилась, однако уверяла нас, что все будет хорошо. Мы виделись вечером, она немного жаловалась, что болит спина и ребра, однако была настроена очень положительно, шутила. Но видите, как вышло".

Надежда Недашковская – младшая сестра примы украинского кинематографа: "Мы погодки. Был еще брат Анатолий, но он уже умер. Похожи ли между собой? Ну немного, да. В молодости это было видно лучше".

По словам Надежды, она очень близка со старшей сестрой. И хотя в свое время выбрала другую профессию, чем Раиса, считает себя тоже человеком искусства: "Моя работа тоже была связана с творчеством, потому что работать в химической отрасли и не быть творцом – это очень тяжело".

Сестры живут недалеко друг от друга: "Две станции метро. Я на "Дорогожичах" сейчас обитаю, а она на "Золотых воротах". Я живу с мужем, сына уже давно нет – погиб в ДТП в 22 года. Раисе очень помогает помощница Галина, часто навещает сын. Конечно, если бы мы жили в одном доме, лучше было бы".

"Как вообще живется сейчас Раисе Степановне? – переспрашивает Надежда Недашковская. – Конечно, ее дни уже не так интенсивны, как было раньше. Но она, несмотря на солидный возраст, радостно отзывается на предложения коллег. Ее часто приглашают на творческие вечера. Она очень любит театр – посещает премьеры. Еще лет пять назад я бегала с ней радостно всюду, сейчас это не так просто сделать, потому что у меня тоже есть проблемы со здоровьем. А раньше, после работы в своей институтской лаборатории, мне было так интересно все, что связано с профессией сестры. Я ей помогала: одеться, привезти, увезти. После спектаклей накрывали столы – столько пирожков и заварных пирожных за эти годы напекла. Большой коллектив возле нее ходил. Интересные были дни".

"Виктор Василенко, режиссер, снимавший Раису в главной роли картины "Буйная", рассказывающей о жизни художницы Екатерины Белокур, как-то шутил: "Когда-нибудь подвешу возле нее камеру, чтобы все видели, сколько она может сделать за день". Он даже меня снял в своей картине вместе с Заднепровским из Театра Франко".

Надежда Степановна говорит, что любит пересматривать работы старшей сестры. Особенно ей по душе картина "Комиссар": "Трагический, но прекрасный фильм, очень хорошие съемки. Это своего рода философская притча о человеческом понимании и универсальности наших бед и радостей. В картине Рая снималась с Нонной Мордюковой, с которой позже дружила много лет".

Раиса Степановна Недашковская – народная артистка Украины, кавалер ордена Княгини Ольги. В народе – главная "Мавка" Украины и самая желанная женщина украинского кино. Недашковская создала много прекрасных образов в фильмах "Лесная песня", "Телефонистка", "Путешествие в апрель", "Сон", "Ошибка Оноре де Бальзака", "Гадюка", "Голос травы", "Роксолана" и многих других. Дважды была замужем, имеет сына.

Артистка никогда не скрывала, что всю жизнь была влюблена в Ивана Миколайчука, так и не ставшего ее мужем. "Мы познакомились с Иваном в 1961 году, – рассказывала в одном из интервью. – Однажды шла лекция, Иван сидел позади меня в театральном институте. Я посмотрела в зеркало, и он однажды попал в его отражение. То, что я увидела, испугало. Я думаю, что Иван после съемок в фильмах "Тени забытых предков" и "Сон" заработал срыв нервной системы, к тому же он тогда еще отца похоронил. Но не обращался к врачам. Это я потом поняла. И в зеркале будто увидела это все… Потом я говорю: "Иван! Было бы хорошо так начать кино: зеркало, зеркало, а потом тарарам-тарарам". Так начался "тарарам" на всю жизнь… Иван был удивительным человеком, его невозможно было не любить. Его все любили. Но он был женат. Однако более сильного чувства в моей жизни не было".

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