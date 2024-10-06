LATEXFAUNA рассказали, что делают с бельем, которое фанатки бросают на сцену: аквариумы переполнены

Музыкальная группа LATEXFAUNA, которая в последнее время набирает незаурядную популярность, призналась, что коллекционирует женское белье, которое получает от фанаток на концертах. В большинстве своем во время своих выступлений участники получают именно бюстгальтеры, а выбрасывать эти вещи, говорят, жаль.

Видео дня

Фронтмен Дмитрий Зезюлин рассказал в интервью "ТиКиїв", что группе уже удалось собрать два огромных аквариума, и они в поиске нового места хранения. Он признается, что полученные "подарки" для участников важны.

"У нас на репетиционной базе есть два огромных аквариума. И мы туда сбрасываем все это белье. Она там лежит большими кучами. Оба уже заполнены. Поэтому нужно брать уже новый аквариум для этого всего. Потому что это белье дорогое, жалко выбрасывать!" – говорит Зезюлин.

Он также пояснил, что "самой развратной группой Украины" участники сами себя не называли. Это звание якобы получили от фанатов, а группа только подыграла и "гонит беса".

"Наша аудитория понимает, что это самоирония. Мы не являемся какими-то суперразвратниками и дамскими угодниками. Люди сами начали говорить о том, что наша музыка сделана для секса. Мы поддержали этот тезис и "гоним беса". Людям это заходит, и нам весело. Рано или поздно все это закончится. У нас уже сейчас есть новая коммуникативная платформа, она называется "LATEXFAUNA – самая плохая группа Украины", – объяснил солист.

Известно, что команда LATEXFAUNA состоит из пяти мужчин. Дмитрий Зезюлин признался, что в их группе никогда не появится женщина. Он это решение объясняет "чисто мужской" концепцией.

"Женщина в группе никогда не появится, потому что в этом нет нужды. Зачем? Это сугубо мужская группа и она будет оставаться сугубо мужской. Есть ли между нами конкуренция? Нет. Потому что у каждого своя отдельная роль, свои суперсилы, и каждый прекрасный в том, что он делает", – рассказал фронтмен.

Ранее OBOZ.UA писал, что сеть поразил эротический клип LATEXFAUNA в песню MASANDRA. Его назвали "самым откровенным в истории украинского шоу-бизнеса".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!