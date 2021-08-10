Квентин Тарантино рассказал, как отомстил матери за травлю в детстве

Голливудский режиссер Квентин Тарантино поклялся в детстве никогда не делиться с матерью деньгами, которые он заработает на кинопроизводстве. Все потому что его мать неодобрительно высказывалась о писательской карьере знаменитости.

В одном из интервью Квентино рассказал, что в начальной школе сочинял сценарии во время занятий, но из-за этого у него возникли проблемы с учителями. Тогда его мать и педагоги объединились, чтобы подавить детские амбиции будущего голливудского сценариста, пишет Page Six.

Свой первый сценарий Тарантино написал в 12 лет. Учителя стали воспринимать его рукописи "актом бунта". Мать будущего актера постоянно была недовольна сыном и ругала Тарантино за проблемы в школе.

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"Она кричала на меня… А затем в середине своей тирады сказала: О, эта твоя писательская карьера, которую ты делаешь. Это дерьмо конечно!" — вспомнил режиссер.

Тогда молодой Тарантино поклялся, что когда станет успешным, не будет делиться деньгами с матерью.

"Когда я стану успешным писателем, ты никогда не получишь ни цента от моего успеха. Для тебя не будет дома, отпуска и Cadillac. Ты ничего не получишь", — вспоминает свое решение Тарантино.

Спустя десятилетия американский кинорежиссер продолжает сдерживать свое обещание. Он помог матери только однажды, когда у нее были проблемы с налоговой.

Коротко о знаменитости:

Квентин Тарантино – американский кинорежиссёр, сценарист, актёр.

Мировую известность получил после фильма "Криминальное чтиво" (1994), который принес ему "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а также премии "Оскар", "BAFTA" и "Золотой глобус" за лучший сценарий.

У Тарантино было множество романтичных отношений с известными женщинами, включая актрис Миру Сорвино, Джули Дрейфус, Шэр Джексон, Кэти Грифин и Маргарет Чо. В 2017 обручился с израильской певицей Даниэлой Пик. У них родился сын Лео.

Напомним, ранее Тарантино посоветовал фильм для просмотра на Хэллоуин. Американский режиссер признался, что сам недавно узнал об этом фильме ужасов, и когда посмотрел его – был впечатлен.