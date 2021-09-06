Кухар трогательно обняла Власову на 'Танцях з зірками': я горжусь вами

Популярная украинская прима-балерина Екатерина Кухар на шоу "Танці з зірками" трогательно обняла певицу и участницу проекта Евгению Власову. Она отметила, что гордится исполнительницей.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). Кухар поддержала Власову и пожелала ей показать себя настоящую.

На проекте артистка заявила, что после страшной операции не могла сделать даже шаг, а теперь может танцевать.

"Но я очень устала, что меня ассоциируют с болезнями, это трудно и для меня, и для моей дочери", – отметила Власова.

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Знаменитость станцевала на шоу квикстеп. Прима-балерина Кухар после выступления подошла к Власовой и обняла ее:

"Душа женщины – бездонный океан тайн. Вы так много пережили, я горжусь вами. Соберите все свои силы, проявите характер бойца и покажите себя настоящую", – сказала Кухар.

Коротко о знаменитости:

Евгения Власова выпускала песни, которые сразу становились известными на всю страну. В 2003 году звезда выпустила песню "Я живая река", она стала известным хитом.

Альбом "Wind Of Hope" принес огромную популярность даже за пределами Украины.

В 2004 у Евгении родилась дочь, тогда певица взяла паузу в карьере на один год.

В 2016 году звезда снова взяла творческую паузу из-за болезни кишечника. Она перенесла дорогостоящую операцию и долгое время находилась в реанимации.

В 2019 году Евгения презентовала песню, под названием "Відчуття", после длительного перерыва. Однако, она уже не стала столь популярна, как ее первые синглы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Евгения Власова, которая стала участницей шоу "Танці з зірками", призналась, что для нее этот проект очень важен. Она хочет запомниться людям яркой личностью, а не той, которая "переболела раком".