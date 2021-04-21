Кухар рассказала, как застала карантин в Таиланде

Украинская прима-балерина, актриса и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар оказалась в Таиланде во время первого карантина в 2020 году.

Об этом она рассказала за кулисами Improv Live Show на Новом канале, отметив, что провела там не семь дней, как планировала, а только три.

"В прошлом году мы с мужем (Александром Стояновым) позволили себе поехать на отдых в Таиланд. Это был первый наш медовый месяц за 11 лет совместной жизни, – отметила танцовщица. – Как только мы попали в ОАЭ, по дороге к Таю узнали, что объявили карантин, и границы будут закрываться. Мы эту поездку планировали почти год, поэтому рискнули и добрались до места назначения".

"Мы купались в невероятно красивых и даже культовых местах. Например, плавали там, где снимали фильм с Леонардо Ди Каприо "Пляж". Еще мы поднимались в храм "Пещера Тигра", где видели очень много обезьян. Очень яркие впечатления остались также после поездки на слоновью ферму", – вспоминает Кухар.

Коротко о знаменитости:

Екатерина Кухар – одна из лучших балерин Украины. Звездная пара украинского балета – Екатерина Кухар и Александр Стоянов – вместе прожили 12 лет. Пара долгое время пребывала в гражданском браке, официально они поженились в США в 2018 году, спустя 10 лет совместной жизни.

В сентябре 2019 они также устроили публичную церемонию в прямом эфире на шоу "Танці з зірками". Стоянов и Кухар воспитывают двоих детей – сына Тимура и дочку Анастасию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кухар ранее поделилась впечатлениями от отдыха на Шри-Ланке, куда попала в большой праздник – приход нового года.