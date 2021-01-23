Кухар показала точеную фигуру в купальнике на Мальдивах

Украинская прима-балерина, актриса и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала редкие откровенные кадры. Артистка похвасталась точеной фигурой во время отдыха на Мальдивах.

На странице вInstagram Кухар опубликовала серию фото, на которых позирует в бикини с кружевом. Балерина показала, как принимает душ на природе.

"Наполниться энергией", – коротко подписала снимки звезда.

Поклонники оценили откровенный кадр балерины и засыпали звезду лестными комплиментами. Также фанаты отметили стройные длинные ноги звезды, сравнив ее с ведущей Лесей Никитюк.

"Богиня паркета, пляжа и балета", "А вот и фривольности", "Никитюк позавидует таким длинным ногам", "Такой шикарный купальник может быть прекрасен только на Леди Екатерине", – писали фолловеры в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, не так давно Екатерина Кухар отпраздновала 39-й день рождения со своим мужем на Мальдивах. Александр Стоянов трогательно поздравил супругу и опубликовал чувственное фото.