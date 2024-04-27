Куда исчез человек-легенда Ник Вуйчич и почему в сети нет свежих фото с его семьей

Ник Вуйчич – это личность, которой восхищаются миллионы. Христианский проповедник и мотивационный тренер покорил множество людей своей невероятной внутренней силой и всеобъемлющей любовью к жизни.

Человек, родившийся без рук и ног, сумел встать и обнять весь мир. Ник говорит, что его жена и четверо детей осуществили все его мечты и дали ему все, что он хотел. OBOZ.UA попытался разобраться, где сейчас Ник Вуйчич, в свое время посещавший даже Украину, и почему он неожиданно перестал публиковать в соцсетях фотографии с семьей.

Кто такой Ник Вуйчич и чем он известен

Ник родился 4 декабря 1982 года в Мельбурне (Австралия) в семье сербских эмигрантов с патологией: у мальчика был синдром тетраамелии – редкое расстройство, при котором у человека нет ни рук, ни ног. Принять себя таким юноше было очень тяжело. Он не понимал, почему так произошло и как с этим жить.

Ник был первым учеником с инвалидностью, которому разрешили посещать обычную школу в Австралии. Несмотря на это, ровесники все равно считали его другим. Но тот никогда не сдавался, и теперь он принимает свой уникальный облик. Отец говорил ему: "Ты подарок, просто упакован по-другому". Сегодня Ник живет под этим девизом.

Найти свое предназначение Нику помог школьный уборщик. Он постоянно повторял парню, что ему стоит выступить перед сверстниками, рассказать обо всех трудностях, с которыми приходится сталкиваться каждый день. Ник это сделал. И уже не останавливался.

На сегодняшний день Ник Вуйчич – один из самых популярных ораторов ХХ века. Ежедневно ему поступает около 100 предложений по интервью и лекции со всего мира. Мужчина объездил много стран и продолжает расширять географию своих поездок. Украина тоже вошла в этот список. Причем не один раз.

Кроме того, что Ник является христианским оратором, он еще написал несколько книг, снялся в кино, создал фонд "Жизнь без конечностей", который помогает тем, кто имеет такой же диагноз, и тем, кто потерял руки и ноги из-за несчастного случая или болезни. Но, невзирая на успех, Ник всегда говорил, что единственное, чего он действительно хочет, это встретить любовь всей своей жизни и стать отцом. Теперь отец четырех детей, живущий в Калифорнии, признается, что семья осуществила все его мечты.

Что известно о семье Ника Вуйчича и кто его жена

Ник и Канаэ впервые встретились в 2010 году, и он мгновенно понял, что влюбился. В Далласе проходило небольшое мероприятие, где Ник пригласили как докладчика, а Канаэ была среди слушателей.

Девушка вспоминает, что испытала сильное влечение к Нику, когда впервые его увидела – их глаза встретились, и сразу произошла химия. После события Ник написал своей подруге и попросил ее помочь ему приблизиться к Канаэ. С этого момента все развивалось очень быстро для двух влюбленных. Женилась пара 12 февраля 2012 года.

Сегодня они воспитывают четырех детей – двух сыновей (Киеши и Деян) и двух дочерей (Элли и Оливию). А Ник не устает вспоминать о роли своей жены во всем, чего он добился. Кана помогла ему преодолеть страх, что он никогда не встретит женщину, которая бы искренне любила его и смогла бы посвятить ему свою жизнь.

"Наибольшим испытанием для нас во время нашего ухаживания было то, что я пережил личный кризис. Но я видел преданность Канаэ, и самым удивительным открытием было то, насколько глубока была ее любовь ко мне. Она смотрит на меня, и я могу понять, что она не видит Ника без конечностей", – написал он о жене в одной из своих книг.

В чем секрет счастливого брака Ника Вуйчича и Канаэ

Секретом своего счастливого брака пара называет взаимопонимание и желание услышать друг друга даже во время ссоры. Ник и Канаэ подчеркивают, что могут быть моменты, когда вы просто не можете понять свою половинку. Может даже показаться, что вы совсем одиноки. Но не стоит спешить с этой проблемой идти к друзьям или другим членам семьи – они не всегда могут дать правильный совет, что навредит паре в будущем.

Ник и Канаэ говорят, что лучше поговорить со своим священником, брачным консультантом, терапевтом или другой беспристрастной третьей стороной, имеющей опыт решения проблем отношений. Но самое главное, о чем следует помнить: человеком, которому, возможно, придется измениться, можете быть вы.

Из-за того, что Ник часто путешествует по миру с проповедями, пара много времени проводит в разлуке. Ранее они больше освещали свою жизнь в социальных сетях, но в 2021 году Ник сообщил, что они с супругой приняли решение больше не публиковать фотографии детей.

Где сейчас и как выглядит Ник Вуйчич

Сегодня Ник продолжает ездить по миру, рассказывая людям о своем пути и вдохновляя их бороться и молиться за мир и жизнь без войн. Также он выражал свою поддержку Украине.

24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в нашу страну, Ник Вуйчич разместил следующее сообщение:

В одном из последних постов, где Ник рассказывает об очередной поездке в Кению, он написал, что мечтает приехать туда всей своей семье. Проповедник также признался, что рассказал жене о том, насколько дорога его сердцу Кения. И что он даже боится, что однажды не захочет возвращаться оттуда.

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