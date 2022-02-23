"Куда будешь бежать, если война": украинцы в TikTok запустили патриотический флешмоб под Kalush

Анна Яковлева
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'Куда будешь бежать, если война': украинцы в TikTok запустили патриотический флешмоб под Kalush
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На смену популярному патриотическому флешмобу "Батько наш Бандера" среди украинцев, пришел новый тренд. Пользователи сети начали активно распространять ролики в TikTok под песню группы Kalush Orchestra "Стефания".

Многие в своих видео пишут вопрос о том, куда будут сбегать, если начнутся военные действия, и тут же отвечают на него, демонстрируя разрешения на оружие, давая понять всему миру, что бежать никуда не собираются и готовы защищать свою страну. Также некоторые в ответ, снимают украинские пейзажи, чтобы показать красоту Родины. Подробнее об этом читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Отметим, что такие ролики стали настоящим украинским трендом в TikTok. Видео набирают десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч просмотров и лайков. А также граждане Украины пишут множество хвалебных комментариев.

"Куда ты побежишь, если начнется война? Никуда. Я у себя дома", – подписывают ролики украинцы.

@stepanich___ #мир #украина #втоп #рекомендации #популярное #хочуврек #рек #врек #тренд #врекомендации #хочуврекомандеции #подписаться #запорожье #мелитополь ♬ оригинальный звук - СТЕПАНЫЧ
@mytomass

🙏❤️🇺🇦

♬ оригинальный звук - СТЕПАНЫЧ
@v_reyent #uaразом #ukraine #ua ♬ оригинальный звук - СТЕПАНЫЧ

Новый флешмоб записывают под трек группы Kalush Orchestra "Стефания", с которой представит нашу страну на Евровидении-2022 в Турине. Отметим, что 22 февраля стало известно, что Украину на международном песенном конкурсе будет представлять этот рэп-коллектив. В рейтинге букмекеров серебряные призеры Национального отбора оказались на пятом месте.

@valavalerie Україна -мій дім!#оекомендации #поліція2022🇺🇦 #поліціяукраїни #police #нацполіція #полиция #полицияукраины #менты #policeofficer #policewoman ♬ оригинальный звук - СТЕПАНЫЧ
@passch_mn ❗️FAKE GUN❗️Меняется всё🥷🏻. #ukrainemilitary #live #mood ♬ оригинальный звук - СТЕПАНЫЧ
@garicheva.k

♬ оригинальный звук - СТЕПАНЫЧ

Напомним, что ранее украинцы публиковали видео, в которых звучит песня "Батько наш – Бандера", ставшая трендом TikTok и других социальных сетях.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, откуда взялась песня "Батько наш – Бандера" и почему она стала трендом. Подробнее читайте в нашем материале.

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