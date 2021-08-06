Кто из знаменитостей больше всего зарабатывает в Instagram: 1,6 млн за публикацию

Ежегодно компания Hopper HQ подводит итоги и определяет звезд, которые больше всего зарабатывают на рекламе в своем блоге в Instagram. В 2021 году этот рейтинг возглавил известный футболист Криштиану Роналду. Один рекламный пост на его странице стоит 1,6 миллиона долларов.

Это стало известно после того, как сервис Hopper HQ провел ежегодный SEO-анализ страниц знаменитостей в сети. На это влияет количество подписчиков, вовлеченность аудитории и частота публикаций (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На протяжении последних нескольких лет Криштиану часто оказывался в "тройках" богачей, пока не получил первенство в рейтинге в этом году.

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На данный момент на страницу легендарного футболиста в Instagram подписалось 323 миллиона пользователей. Соответственно, цена за один рекламный пост достигла высокой стоимости.

Второе место занял актер Дуэйн Джонсон ("Скала"), который в 2020 году был на первом месте. На него подписаны 259 миллионов людей, а за рекламный пост заказчику придется заплатить 1,5 миллиона долларов.

Третье место досталось певице Ариане Гранде, которая еще в прошлом была на пятой строчке в данном рейтинге. На ее блог в социальной сети подписалось 257 миллионов юзеров, поэтому одно ее сообщение с рекламой стоит 1,5 миллиона долларо в.

Коротко о знаменитости:

Криштиану Роналду – всемирно известный португальский футболист, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии. Лучший бомбардир в истории клуба "Реал Мадрид" и сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов всех времен.

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