''Крым. 2013 год'': Анатолий Анатолич поддержал ''леопардовый'' флешмоб забавным кадром

Украинский бомонд решил надавить на канцлера Германии Олафа Шольца, который блокирует передачу Украине боевых танков Leopard 2. К новому тренду подключился и радиоведущий Анатолий Анатолич, который разместил креативное фото в "леопардовом". Он напомнил, что отправка оружия невероятно важна для Украины на данном этапе войны.

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Шоумен поделился фото в поддержку флешмоба в Instagram. Мужчина объяснил, так как он не является поклонником "звериного" принта, ему пришлось включить креативность и поработать с фотошопом. На кадре мы видим, что Анатолич прикрепил свое лицо к леопарду, который грациозно потягивается на упавшем дереве (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Единственное свое фото в леопардовом, которое я нашел. Крым. 2013 год. Да, нам действительно нужно все, что нам обещают по вооружению, и это нам нужно для победы... И да, я уверен, что скоро снова сделаю такую фотографию в Крыму", – написал под публикацией ведущий.

Он назвал украинцев не только смелыми и непобедимыми, но и самой креативной нацией на планете. Поклонники поблагодарили шоумена за его способность развеселить и призвали даже в самые тяжелые времена сохранять спокойствие и оптимизм.

"Классное трико", "Мужественный, как Бедняков, грациозный, как леопард. Мяу", "Твой лучший ракурс", "Так вы теперь не Анатолич, а Леопардович", "Я обожаю нашу нацию. Самые смелые, самые умные, самые креативные", "Не хватает двоих афроамериканцев по бокам, которые пели бы "акунаматата", – шутят фолловеры под новым постом Анатолича.

В последние дни украинские звезды все чаще начинают размещать фотоснимки в леопардовых нарядах под хештегом FreeTheLeopards. Они призывают мир откликнуться на просьбу Украины.

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