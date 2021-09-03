Крылья весом в 10 кг и 3D-дизайн: чем удивит новый персонаж на шоу 'Маска'

Совсем скоро стартует новый сезон шоу "Маска", с персонажами которого зрителей уже начали знакомить. Теперь украинцам раскрыли еще один секрет и представили новую маску – изысканная и утонченная Фея.

Лучшими художниками страны было специально разработано 20 уникальных персонажей для шоу, которое выходит на телеканале "Украина". Одна из художниц по костюмам отметила, что зрители будут удивлены и покорены масштабами и красотой.

"Фея – самый крылатый персонаж второго сезона! У нее 3 пары огромнейших крыльев, общий размах которых 2,5 метра, а весят они больше 10 килограммов" – рассказала художница по костюмам Леся Патока.

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По ее словам, несмотря на то, что костюм достаточно миниатюрный, создавать его было сложнее всего, поскольку для его пошива заказывалась уникальная ткань с камнями из Азии.

Мастера очень потрудились над этим костюмом. Фея будет покрыта голограммной кожей, которая будет дублироваться и в крыльях.

"Особенность этого материала в том, что он меняет цвет в зависимости от освещения, что позволяет героине сиять как настоящей Фее", – подчеркнула Леся Патока.

Стоит добавить, что во время разработки костюма мастера впервые столкнулись с технологией 3D-дизайна. А также в комбинезон вшит специальный корсет, который уменьшит талию знаменитости на 15 сантиметров.

"Компания, с которой мы работали, сканировала голову артиста на 360 градусов, для того чтобы маска идеально села на лицо звезды. Но сама маска имеет абсолютно иные черты. На все это ушло 1,5 месяца. А затем мы с мастерами обрабатывали по специальным технологиям маску и украшали ее голову камешками и стразами. Могу назвать ее изобретением искусства, ведь мы вручную выложили больше 2000 страз", – подытожила художница Леся Патока.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что уже стартовали съемки второго сезона популярного и таинственного шоу "Маска", на котором зрители увидят звездных детективов – Настю Каменских, Олю Полякову, Олега Винника, DZIDZIO и Андрея Данилко.