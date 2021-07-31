Кристина Асмус с взъерошенными волосами похвасталась грудью в мокрой футболке. Фото

Популярная российская актриса Кристина Асмус взбудоражила поклонников пикантным кадром – знаменитость показала свою грудь в мокрой футболке без белья.

Откровенный снимок Асмус опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре актриса позировала с взъерошенными волосами и ярким макияжем. Однако изюминкой кадра стала мокрая футболка звезды, которая так обтянула грудь артистки, что было видно ее бюст и торчащие соски.

"Жарко", – коротко подписала откровенный кадр Кристина.

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Мнения пользователей сети на счет пикантного кадра Асмус разделились. Одним очень понравился сексуальный образ актрисы, а другие же раскритиковали знаменитость за вульгарность.

"Да ну, перебор", "Какой кошмар, а наши дети на это смотрят", "Очень смело", "Мать, ну ты уже во все тяжкие", – отметили юзеры под фото в Instagram.

Коротко о знаменитости:

Кристина Асмус – российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике. Получила известность благодаря съемкам в комедийном сериале "Интерны", где сыграла одну из главных ролей.

Стать актрисой девушка мечтала с самого детства, когда посмотрела сериал "Дикий Ангел" с Наталией Орейро. Роль Вари Черноус в "Интернах" стала для нее дебютной, после чего знаменитость начали активно приглашать поработать в других проектах.

В 2013 году вышла замуж за шоумена Гарика Харламова. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия. 22 июня 2020 года пара объявила о разводе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина Асмус удивила фанатов сменой имиджа. Знаменитость поделилась снимком, на котором появилась с модной стрижкой пикси.