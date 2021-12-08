Кристина Агилера стала 'Иконой музыки': как изменилась певица за 20 лет карьеры. Фото тогда и сейчас

Популярная американская певица Кристина Агилера получила первую в истории премии награду "Икона музыки" на церемонии People’s Choice Awards 2021, которая прошла в пригороде Лос-Анджелеса. Она выступила с попурри из своих хитов, успев сменить три образа.

Один из нарядов был похож на тот, что она надевала 20 лет назад во время выступления в Нью-Йорке. О том, как выглядела певица на церемонии, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото доскролльте страницу до конца).

Появившись на сцене, Кристина Агилера исполнила попурри из своих лучших хитов, в том числе "Genie in a Bottle", "Beautiful" и "Dirrty". В ходе выступления она сменила несколько нарядов: от черного бального платья с рюшами до желто-черных расклешенных брюк и, наконец, объемного платья с драпировкой.

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Когда звезда принимала знаковую награду, она обратилась к своему супругу и детям, и поблагодарила их за поддержку.

"Мэтти, я люблю тебя. Спасибо, что ты всегда со всем этим справляешься. И, конечно же, мои настоящие иконы, мои ангелы, мои дети. Макс и Саммер, я люблю вас", – сказала певица.

В своей речи она также упомянула женщин, которые нуждаются во вдохновении. Она заявила, что рада помогать своей музыкой.

"Мое мастерство всегда было для борцов в этом мире, для тех, кто сталкивается с невзгодами, для тех, кто хочет призвать к переменам, моя музыка для вас. Вера в себя часто является самым большим препятствием из всех", – сказала она.

К слову, на церемонии также получили премии Холли Берри, Ким Кардашьян и Дуэйн "Скала" Джонс.

Коротко о знаменитости:

Кристина Агилера – 40-летняя американская певица, автор песен, танцовщица и актриса, родом из Нью-Йорка. Является продюсером, телезвездой, а также послом доброй воли ООН. В 1998 году подписала контракт с лейблом RCA Records,, а через год вышел дебютный альбом Christina Aguilera, который возглавил американские хит-парады.

Владеет шестью премиями "Грэмми", одной "Латинской премии Грэмми" и звездой на Голливудской "Аллее славы". В 2013 году Time включил Агилеру в рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Кристина Агилера устроила откровенную фотосессию с оголенной грудью, соответствующие снимки она опубликовала в Instagram.