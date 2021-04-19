Кристиан Бэйл резко сменил имидж и напугал поклонников. Фото

Голливудский актер Кристиан Бэйл, который должен сыграть злодея в фильме Marvel "Тор: Любовь и гром", побрился на лысо и сильно похудел.

Папарацци поймали знаменитость в Австралии, где проходят съемки киноленты. Соответствующие фото опубликованы на странице в Instagram AlloCine (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Поклонники Бэйла обеспокоились тем, что внешний вид актера выглядит так, будто он серьезно болен, а некоторые и вовсе не узнали звезду из-за худобы и отсутствия волос. Вероятней всего, имидж мужчине пришлось сменить ради роли в кино.

"Что Марвел с тобой сделал?", "Даже с бритой головой у него больше харизмы", "Он снова похудел", – пишут люди в комментариях.

Отметим, что в фильме "Тор: Любовь и гром" Бэйл сыграет Убийцу богов – он является врагом Тора и пытается уничтожить мстителя.

Также в новой картине снимутся Крис Хемсворт, Натали Портман, Тесса Томпсон, Мэтт Дэймон и Рассел Кроу. Премьера фильма состоится не ранее 2022 года.

Коротко о знаменитости:

Кристиан Бэйл – британо-американский актер. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Боец".

Также широко известен как исполнитель роли Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана – "Бэтмен: Начало", "Темный рыцарь" и "Темный рыцарь: Возрождение легенды".

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