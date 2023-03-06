Кравец впервые призналась, почему ушла из ''Квартала 95'': надеюсь, мои экс-коллеги не сильно обижены

Известная украинская актриса Елена Кравец неожиданно попрощалась с "Кварталом 95". Юмористка выходила на сцену комедийного шоу больше 25-ти лет и была одной из главных его звезд.

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О причинах, которые подтолкнули ее на решение уйти из студии, артистка впервые рассказала в интервью "ЖВЛ". Кравец также призналась, общается ли сейчас с экс-коллегами из "Квартала".

Многие зрители были уверены, что отсутствие любимой актрисы на сцене юмористического шоу – временное. Однако Кравец заверила, что выбрала другой путь и уже не намерена возвращаться назад.

"Ты понимаешь, что хочется идти дальше. Очень хочется попробовать новое. У меня нет границ благодарности судьбе, Богу, этим людям, каждому. Я благодарна за лучшие годы своей жизни", – прокомментировала комедиантка, которая сейчас ведет свое авторское вечернее шоу на телеканале "ДОМ".

С экс-коллегами Кравец удалось сохранить теплые отношения, ведь они не просто работали в одном месте четверть века, но и дружили еще с юных лет. Однако, как призналась актриса, сейчас с "кварталовцами" она видится крайне редко.

"Ощущение определенного родства за все эти годы – его уже не вырубишь топором. Все равно это все люди, которых ты знаешь с детства. Я очень надеюсь на их понимание и что они не сильно обижены на меня", – поделилась звезда.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Кравец призналась, что своему бывшему коллеге, а теперь президенту Украины Владимиру Зеленскому периодически присылает мемы и вдохновляющие сообщения. А вот о будущем Украины и прогнозируемых шагах РФ в войне артистка спрашивать боится.

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