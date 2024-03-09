Козловский признался, где сейчас служит, и рассказал о самом опасном эпизоде на фронте

Украинский певец Виталий Козловский признался, что снова сменил место службы. В настоящее время артист выходит в наряды в составе Национального президентского оркестра Министерства обороны Украины.

Свой путь в армии исполнитель начинал в рядах Национальной гвардии, а позже вступил в ВСУ. Во время службы с ним случались очень опасные ситуации, связанные с атаками российских окупантов. О них звезда рассказал в интервью ЖВЛ в эфире "Сніданку с 1+1".

"Я сначала был в Национальной гвардии, потом меня перевели в ВСУ. Сейчас я нахожусь в Национальном президентском оркестре Министерства обороны Украины. И очень хотелось бы сказать, что я там сейчас пою, что я солист или музыкант. Нет, я рядовой солдат, я выхожу в наряды и занимаюсь своим военным делом дальше", – рассказал Виталий Козловский.

На передовой артиста не миновал артиллерийский обстрел. Некоторые вражеские снаряды разрывались в 7 метрах от военного.

"Мы попали под артиллерийский обстрел. Я также был среди артиллерии. Нас орки мочили два с половиной часа с двух позиций. Снаряды прилетали в 7 метрах от нашего блиндажа. Это чудо, что мы выжили", – поделился артист.

В тот момент певец писал всем близким, прощаясь. Он просил заботиться о своих родных.

"Я сегодня еще больше понимаю ценность жизни. Сегодня ты уже живешь не моментами как раньше, а ты живешь целыми минутами. Каждую минуту ты используешь, ты знаешь, что она ценна", – рассказал певец.

Он также решился на перемены в личной жизни. Виталий Козловский признался, что женился и верит, что со своей избранницей будет жить долго и счастливо.

Ранее OBOZ.UA писал, что артист не раскрыл имя своей жены, однако нам стало известно, кто она, из двух разных источников.

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