Король и королева Великобритании поздравили Кейт Миддлтон с днем рождения милым фото

В понедельник, 9 января, жена главного наследника на британский престол принца Уильяма Кейт Миддлтон отмечает свое 41-летие. Король Великобритании Чарльз ІІІ и его супруга королева-консорт Камилла поздравили невестку с днем рождения.

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Так, на странице королевской семьи в Twitter появилось трогательное фото с Кейт Миддлтон. Оно было сделано во время визита принца и принцессы Уэльских в Уэльс в сентябре 2022 года, сразу после завершения траура по королеве Елизавете ІІ.

На снимке Кэтрин позирует в ярком красном пальто с золотыми пуговицами от британского бренда LKBennett. Она присела перед маленькой девочкой, которая вручает принцессе нежный букет белых цветов. Миддлтон с искренней улыбкой принимает от ребенка в национальном костюме ее презент.

"Сегодня поздравляем принцессу Уэльскую с днем рождения!" – гласит лаконичная подпись под милым кадром.

Под постом собрались тысячи комментариев, а которых интернет-пользователи поздравляют именинницу с ее праздником.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Вестминстерском аббатстве состоялся концерт в честь Рождества. Его организатором традиционно выступила Кейт Миддлтон. В этом году она пригласила на праздник хор детей-беженцев из Украины.

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