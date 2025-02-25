Король и королева Дании в годовщину полномасштабного вторжения посетили церковную службу в знак поддержки украинского народа. Фото

24 февраля в столице Дании, Копенгагене, состоялась церковная служба по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Богослужение прошло в церкви Хольмен, а среди почетных гостей были Их Величества король Фредерик Х и королева Мэри, а также чиновники страны.

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Вместе с королевскими супругами на службе присутствовали спикер датского парламента Серен Гаде, посол Дании в Украине Андрей Яневский и представители правительства. Они собрались, чтобы выразить свою поддержку украинскому народу и показать солидарность в это сложное время. Фотоотчет с этого события члены королевской семьи опубликовали в Instagram.

"Сегодня исполняется ровно три года с момента вторжения России в Украину и по этому случаю Президиум Парламента Дании выступил с инициативой организовать церковную службу, чтобы отметить поддержку Дании Украине и украинскому народу", – отметили представители руководителей Дании.

Богослужение возглавил епископ Эльсинорский Питер Бирч, который также является председателем Датского Совета Церквей. В рамках службы священники украинских церквей в Дании провели молитвы: Библейские чтения произнес о. Василий Тихович из Украинской Греко-Католической Церкви, а молитву – о. Сергей Бережной из Украинской Православной Церкви.

Также во время мероприятия выступили Президент датского парламента, посол Украины в Дании и министр промышленности и торговли. Они отметили важность поддержки Украины, подчеркнули прочные связи между двумя странами и заверили, что Дания продолжит поддерживать украинский народ.

Для мероприятия король и королева надели серо-черную одежду, чтобы почтить память о павших.

Ранее OBOZ.UA писал, что король Фредерик Х показался на публике с тремя младшими детьми. На красной дорожке не хватало только старшего сына супругов – 19-летнего кронпринца Кристиана, который стал наследником престола, когда его отец был назван королем Дании 14 января 2024 года.

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