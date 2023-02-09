''Консьержку тоже зовут Леся'': Никитюк показала сюрприз от тайного поклонника. Фото

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк не обделена мужским вниманием. 35-летняя артистка предпочитает не рассказывать о личной жизни, но часто показывает своей аудитории подарки, которые она получает от поклонников. В этот раз кавалер Леси решил не скупиться и преподнес ей огромное количество роз.

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Сюрприз от анонима Никитюк показала в Instagram, где на нее подписаны 4 миллиона человек. По словам юмористки, когда она вышла из лифта, была шокирована увиденным. Перед ней стояли четыре корзинки с белыми и алыми розами, с помощью которых выложили ее имя, а также красные шары (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Выхожу я, значит, из лифта... Если что, консьержку тоже зовут Леся", – написала звезда в Instagram-stories, не забыв пошутить. Кто является отправителем, селебрити не рассказала. После сюрприза Никитюк отправилась на съемку, рассмешив поклонников фотографией, на которой якобы думает, может все-таки цветы были адресованы не ей.

Несмотря на военное время, звездная блондинка продолжает снимать новые проекты и радовать украинцев развлекательным контентом. Ведь в тяжелое время юмор должен становиться помощником. Леся не забывает донатить на ВСУ и призывает сограждан брать с нее пример.

К слову, однажды блогер упоминала, что она живет с мужчиной, с которым познакомилась на лестничной площадке. Шла речь о свадьбе, но стало известно, что звезда экранов рассталась с партнером. Также украинка не скрыла - она была влюблена в альфонса, но лавстори продлилась недолго.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Леся Никитюк оригинально поздравила своего коллегу с днем рождения, опубликовав смешные кадры с ним. Артистка поблагодарила Игоря Новинчука за надежность, ответственность и любовь. Сеть оценила забавные фото.

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