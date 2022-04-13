Кондратюк – о путинисте Баскове: я мирный человек, но ему намылил бы фейс

Украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк при встрече с певцом-путинистом из РФ Николаем Басковым "намылил бы ему фейс". Украинец заявил, что выступает против агрессии, однако риторика пропагандиста вызывает у него резкие негативные эмоции.

Такой комментарий раздался в разговоре с Алексеем Гончаренко на его YouTube-канале. Также Кондратюк рассказал, как относится к проукраинским россиянам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Продюсер отметил, что лично знаком с путинистом, поддерживающим кровавую политику Кремля.

"Ты знаешь, можно было бы даже намылить ему фэйс. При том, что я вообще мирный человек, никому по лицу в жизни не давал", – сказал собеседник Алексея Гончаренко.

Видео дня

Он подчеркнул, что в последнее время совсем перестал интересоваться позицией и словами артистов из страны-агрессорки.

"Меня даже проукраинские россияне не очень сильно интересуют. Мне не нужно, чтобы он или она или они меня поддерживали", – говорится в комментарии.

Игорь Кондратюк отдал должное артистам из России, публично выступившим против войны в Украине, однако подчеркнул, что они должны разбираться со своей властью, если действительно желают мира.

"Я думаю, что те, кто приехал бы и создал бы российский батальон, который бы освобождал Мариуполь от рашистов, вызвал бы у меня уважение", – подчеркнул шоумен.

Также он высказался, что все россияне являются врагами украинского народа, а те, кто хотят проявить свою сознательную позицию, должны в РФ и за рубежом доносить правду до сограждан и бороться с путинским режимом.

Напомним, что в первый день российско-украинской войны Басков выложил скандальный пост со словами: "Россия войны не начинает. Она их заканчивает", после чего нажил себе множество проблем. К примеру, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объявила певца в международный розыск.

Впоследствии подписчики из Украины также устроили артисту "сладкую жизнь". Басков пожаловался пропагандистам из Кремля на "массовые атаки с гробами и угрозами".

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Кондратюк назвал дикатора Путина "маньяком с ядерным оружием", однако добавил, что оно находится в руках "нелепого дурачка".