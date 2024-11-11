'Кондратюк, где были твои глаза?' Могилевская рассказала, почему Тину Кароль и Монатика не брали в 'Шанс'

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, почему некоторым отечественным исполнителям, который сейчас добились безумного успеха, не удавалось попасть на один из самых популярных проектов 2000-х "Шанс". По словам звезды, которая была наставницей шоу, тогда Тина Кароль в течение длительного времени не могла завоевать расположение продюсера Игоря Кондратюка. А Дмитрий Монатик создавал музыку, не подлежащую тогдашним стандартам, да и определенную роль сыграл его рост.

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Об этом народная артистка Украины рассказала в интервью на YouTube-странице телеканала "Галичина". Она отметила, что одно время проект помог многим знаменитостям развить свои карьеры.

"Тина Кароль очень хотела к нам попасть. Трижды ее не взял Кондратюк. Я говорила: "Кондратюк, где были твои глаза, ну?" Девочка два года к нам пыталась попасть", – рассказала певица.

Наталья Могилевская вспомнила, что в то время самым популярным стилем музыки в Украине был шансон. Поэтому многие молодые авторы, которые создавали "современную европейскую" музыку, не могли пробиться на проект. Поэтому звезда решила немного изменить условия шоу. Она стала инициатором разработки контракта, согласно которому все песни, созданные в условиях программы, "крутили" на радиостанциях.

"Вот я не знаю, стал бы Monatik таким, какой он сейчас есть, если бы мы тогда не сделали этого. Брали бы его музыку? Смогли бы ее понимать? – высказалась артистка. – Тогда Монатика не взяли из-за роста. Но я оставила его работать в нашей компании. Он был на хореографической студии, потому что я сказала: "Нет, нет, малыш, ты уже не вернешься домой. Ты станешь звездой".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Наталья Могилевская перевела хит "Полюби меня такой" на украинский.

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