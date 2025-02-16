'Ком в горле': Тина Кароль призналась, что чувствует к своему мужу, умершему 11 лет назад

Певица Тина Кароль впервые за долгое время заговорила о своих чувствах к мужу Евгению Огиру, умершему в 2013 году от рака желудка. Артистка до сих пор лелеет память о нем, что, вероятно, является причиной, почему она за 11 лет не закрутила с кем-то роман.

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С трепетом она вспоминает покойного мужа, когда встречает давние общие фотографии. Однако иногда память о любимом человеке стирается. Об этом Тина Кароль рассказала в подкасте UNZIP.

"В любви нет гравитации. Человек, переживший потерю, я тебе честно скажу, чувствует и дыхание, и прикосновение, и тремор при упоминании, и ком в горле, и слезы. Это нельзя вызвать искусственно. Вся память, которая еще бережется.., но она стирается... Или когда просматриваете фото или видео..." – призналась певица.

Она также прояснила свое значение слова "любовь". Для нее это однозначно не физическая любовь к кому-то, а увлеченность человеком.

"В моей парадигме любовь – это увлеченность человеком, ни в коем случае нет физического призыва. Это увлечение человеком в первую очередь. Я могу быть влюблена в человека, но никогда не скажу, потому что я влюблена в этот талант, в его качество. Но очень редко когда состоится разговор по этой теме, потому что может рассыпаться образ", – добавила Кароль.

Ранее OBOZ.UA писал, что не живущий в Украине 16-летний сын Тины Кароль засветился в военной форме.

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