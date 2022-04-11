Коля Серга показал переписку с завравшейся Тодоренко и резко обратился к блогерам РФ, которые просят 'остановить войну'

Украинский музыкант Коля Серга показал переписку с предательницей Региной Тодоренко, на основе которой она обвиняла его в хайпе и угрозах, и резко обратился к "голубям мира" из РФ. Лидер группы The Коля объяснил, что, вероятно, одесситка заблокировала его, а теперь врет, что он ее игнорирует.

Для того чтобы доказать это, артист сделал запись экрана и показал, о чем бывшие коллеги на самом деле переписывались. Все доказательства он опубликовал в Instagram stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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На ролике видно, что Тодоренко действительно поинтересовалась у Серги, где будут хоронить ее бывшего бойфренда, погибшего в Буче. Также звезда "Орла и Решки" спросила, осталась ли у покойного семья и почему украинец не написал ей лично о смерти близкого человека.

На все вопросы Коля Серга ответил, отметив, что у него не отображался диалог с Тодоренко, поскольку та, вероятно, его заблокировала.

Как видно из опубликованного диалога, фронтмен The Коля не игнорировал собеседницу, как она об этом заявляла, а также не бросался в ее адрес оскорблениями и угрозами.

Музыкант обратился в лице Тодоренко ко всем российским звездам, которые не высказываются против войны или пытаются "усидеть на двух стульях", с объяснением, почему их молчание также является активной позицией.

"У тебя, Регина, почти 8 млн подписчиков. Половина из них – россияне. Эти люди тебя полюбили, доверяют тебе и прислушиваются. И когда они видят твою реакцию на войну в Украине, где "Россия не является агрессором", где жалко мирное население, но виновных нет, и к тому же событие не более важное, чем твой гардероб, они делают для себя выводы", – сказал украинец.

Он подчеркнул, что равнодушная позиция звезд транслирует их подписчикам то, что в Украине не происходит геноцид от рук российских оккупантов, поэтому можно продолжать жить привычной жизнью.

По словам Коли Серги, у него нет ничего личного в отношении Регины. Но, возможно, своевременно выраженная Тодоренко и ее коллегами позиция смогла бы уберечь жизнь ее экс-возлюбленного Алика и тысячи других жизней.

В конце он пожелал бывшей коллеге родить здорового малыша, который в будущем смог бы оценить процветающую страну, которую его мать променяла на материальную стабильность.

"С днем освобождения Одессы от предателей", – сказал музыкант.

Как сообщал OBOZREVATEL, Регина Тодоренко впервые отреагировала на войну в Украине, когда узнала о смерти бывшего бойфренда. Звезда опубликовала несколько строк стихотворения и свечу памяти в stories.