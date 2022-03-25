Когда устал от дискуссий. Роднянский показал, как сегодня выглядит Украина благодаря 'освободителям'

Известный российский режиссер, продюсер и медиа-менеджер родом из Украины Александр Роднянский, который с начала войны активно выступает против агрессии Кремля, признался, что устал спорить с аудиторией из РФ, которая верит пропаганде федеральных СМИ. В качестве доказательств преступных действий российских "освободителей" кинодеятель решил разместить не текст, а серию черно-белых кадров разрушенных украинских городов.

В слайд-шоу попали также фото и видео людей, которые вынуждены прятаться от вражеских снарядов в бомбоубежищах. Ролик Роднянский разместил на личной странице в Instagram.

"Устал от слов. Дискуссий. Споров. Пропаганды. Обид. Просто посмотрите. Это Украина. Так, как она выглядит сегодня", – лаконично подписал кадры режиссер.

Видео дня

Четырёхкратный номинант на премию "Оскар" собрал в 80-секундном клипе около 30 фотографий и 15 видео. Среди них: снимки эвакуации людей из Ирпеня, новорожденные дети в холодном "роддоме"-подвале, здания без окон и со стенами в густой копоти, сгоревшие авто, огромные воронки от российских бомб, плачущие беженцы, вынужденные покинуть родные дома.

Под публикацией интернет-пользователи писали, что российские "варвары" принесли большую трагедию для всего украинского народа. Те, кто до сих пор доверяет кремлевским рупорам, по мнению комментаторов, сделали свой осознанный выбор – поддержали агрессора.

"Душераздирающие кадры", "Господи, останови это", "Как же больно", "Похоже мы все уже устали от невероятного количества горя. Но Украина сильная и люди сильные!", "Слепота сегодня – это осознанный выбор", – писали комментаторы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Александр Роднянский высказал разочарование в том, что Российская православная Церковь поддерживает захватническую войну Путина в Украине. Он привел в пример публичную позицию Папы Франциска.

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