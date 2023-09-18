'Когда она взяла меня за руку...' Украинская певица поделилась впечатлениями от встречи с Аллой Пугачевой. Фото

Популярная украинская певица Анна Буткевич выступала на фестивале своей латвийской коллеги Лаймы Вайкуле в Юрмале, который в этом году был направлен на помощь и поддержку Украины. На мероприятии артистка встретилась со звездными супругами из России, которые выступают против войны, Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

Буткевич призналась, что примадонна была ее кумиром с детства, поэтому о встрече с ней она не могла и мечтать. Впечатлениями от знакомства украинка поделилась на личной странице в Instagram, где показала также совместные фото с певицей и шоуменом-пародистом.

Как известно, в этом году на фестивале Вайкуле не выступали российские музыканты, а вот украинских было много. Впрочем, друзья латвийской звезды – Пугачева и Галкин – посетили шоу в качестве зрителей. Очевидно, Буткевич пересеклась с ними после выступления за кулисами.

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"Встреча, о которой я даже не мечтала. Когда она взяла меня за руку, я почувствовала безумную, но одновременно и мягкую женскую силу. Это произошло в Латвии на музыкальном фестивале, где мы собирали средства для украинцев", – прокомментировала Анна.

Украинка также анонсировала выход своей новой песни, на написание которой ее вдохновила именно Алла Борисовна. Как призналась певица, она восхищается позицией примадонны. Очевидно, артистки обсуждали тему полномасштабной войны.

"Алла Пугачева – мой кумир из детства. Сначала меня вдохновляла ее музыка, потом сила и закаленность характера, а сейчас позиция. А уже 21 сентября 2023 года я представлю вам свой Романс, на который меня вдохновила музыка Аллы, потому что именно она формировала мой музыкальный вкус", – добавила Буткевич.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинская ведущая и журналистка Наталья Мосейчук во время визита в Латвию, где она брала интервью у певицы Лаймы Вайкуле, встретила Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Звездные супруги вежливо ответили украинцам, но, увидев камеру, быстро убежали.

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