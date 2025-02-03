'Ко мне 8 раз подходили с ТЦК, чтобы сфотографироваться': звезда 'Лиги смеха' раскрыл, почему его дважды не взяли в армию

Украинский юморист и актер Кирилл Ганин, многим известный как звезда "Лиги смеха" от команды "НОС", почти за 3 года полномасштабной войны с Россией так и не получил повестку на прохождение военной службы. По его словам, ТЦК к нему подходили только по одной причине, чтобы сфотографироваться.

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В свое время он дважды добровольцем шел в армию, но его разворачивали домой. Более того, брони актер не имеет, поэтому подпадает под мобилизацию. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

"Я считаю, что это моя обязанность. Потому что это обязанность всех адекватных людей – защищать свою страну. Впервые это было где-то на пятый день вторжения, когда мы разобрались с паникой, поняли, что у всех в основном все нормально. В местном ЦНАПе был военкомат, я пошел туда и спросил, что делать. На меня посмотрел мэр и сказал: "А ты точно сможешь?" А это был период, когда я худел, ходил в спортзал... Говорит: "Иди домой, одевайся потеплее. Придешь, мы тебя на блокпост поставим". Я пришел, а мне говорят, что уже не надо", – вспомнил комик первый свой приход в ЦНАП.

Тогда юморист начал поднимать боевой дух украинцев в соцсетях. Он вел прямые трансляции, однако в комментариях его часто обвиняли в бездействии. Тогда Ганин решил вторично испытать свое "счастье" в ТЦК.

"Я пришел туда, говорю: "Все, я готов". Человек сидит и говорит: "Оно тебе нужно? Сиди и делай эфиры хорошо. Нам нравится", – добавил он.

С тех пор он больше не посещал ТЦК, однако ВЛК так и не проходил. Комик отмечает, что пройдет врачебную комиссию в случае получения повестки.

"Ко мне за прошлый год, я специально считал, восемь раз подходили работники ТЦК. Все восемь раз – чтобы сфотографироваться. Мне кажется, они все думают, что у меня есть какая-то бронь. Пожалуй, 30% моей аудитории думают, что мне "Квартал 95" дал бронь. А я никогда в жизни не работал в "Квартале", только в некоторых их проектах снимался, – отметил Кирилл Ганин. – Конечно, никакой брони у меня нет".

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