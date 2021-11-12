Княгиня Монако может не вернуться к мужу и отказаться от королевских обязанностей – СМИ

42-летняя княгиня Монако Шарлен не планирует жить со своим мужем и возобновлять публичные выступления после возвращения домой в княжеский дворец из ЮАР после тяжелой болезни. Остались в неясности и намерения Шарлен насчет королевских обязанностей.

По словам Шантелл Уиттсток, жены брата княгини, все зависит от выздоровления Шарлен. Предполагается, что королевская особа может вернуться к жизни в скромную квартиру с двумя спальнями в 300 метрах от дворца, которую приобрела в январе перед отъездом, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Мы еще не знаем ничего… И пока не ясно, где она будет жить. Я имею в виду, она только что вернулась, так что все встали на ноги. Княгиня очень рада видеть своих детей, и они очень рады снова видеть свою маму. Так что посмотрим, где она поселится.

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Эти слухи и заявления вероятнее всего бросят тень на недавнюю постановочную фотосессию, когда Шарлин и 63-летний принц Альбер с детьми воссоединились после 10-месячной разлуки.

Королевское семейство позировало на прогулке с собакой. Шарлен была в черной защитной маске в окружении семьи.

Отметим, что Шарлен отсутствовала в Монако из-за болезни. Он отправилась в ЮАР с благотворительной миссией, где "подхватила" инфекцию и в итоге осталась там, чтобы перенести операции.

Вскоре после своего комментария Шантелл Уиттсток добавила: "Но скорее всего жить будет с ее мужем и детьми".

Что касается публичных выступлений и королевских обязанностей, то комментарий прозвучал столь же двусмысленно.

"Она обязательно будет выступать, если все пойдет хорошо, если она определенно продолжить выздоравливать и восстанавливаться. Это не происходит в одночасье. Она определенно будет расслабляться", – сказала супруга Шона Уиттстока (брат княгини).

По ее словам, все процедуры, которые прошли в Южной Африке – успешны. Поэтому княгине Шарлен разрешено летать.

Также Шантелл Уиттсток добавила, что Фонд принцессы Монако, способствующий безопасности воды и сохранению дикой природы в Африке – расширится.

К слову, приближенный источник к королевским особам в Монте-Карло уверяет, что намерен прекратить спекуляции о браке Шарлен и принца Альберта, поэтому заявил: "княгиня с гордостью вернется во дворец и начнет жить как настоящая принцесса. Это то, чего хотят жители Монако, потому что они любят членов королевской семьи".

Коротко о княгине:

43-летняя княгиня Монако Шарлен, родом из Зимбабве, является супругой князя Альбера II. В прошлом профессиональная пловчиха. Выступала на соревнованиях за ЮАР. Познакомилась с Альбером во время соревнований по плаванию в Монако. Пара воспитывает близнецов Жака и Габриэллу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что князь Монако Альберт II посетил гала-вечер в Монте-Карло вместе с Шэрон Стоун.

Кроме того, Обоз писал о том, что Альберт II был замечен на балу с экс-любовницей, пока его жена лечилась в ЮАР.