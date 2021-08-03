Клюет мозг и заедает бытовуха: Анна Богдан о гармоничных отношениях с 'Холостяком'

Победительница романтического шоу "Холостяк-11" Анна Богдан и ее возлюбленный, главный герой реалити Михаил Заливако, продолжают строить отношения вне проекта. Девушка поделилась с поклонниками подробностями об их жизни и рассказала, как важно не давать бытовым проблемам "съесть" отношения.

Анна опубликовала бэкстейдж с новых съемок, где пара лежит на асфальте у мотоцикла. Девушка отметила в Instagram, что они с Михаилом стараются проводить больше времени и пытаются чаще заряжаться новыми совместными эмоциями.

"Считаю, что для гармоничных отношений крайне важно проводить время вместе вне дома. Мы, женщины, просто живем эмоциями… И если эти эмоции не подпитывать комплиментами, свиданиями, совместным времяпрепровождением, тогда мы попросту начинаем клевать мозг своим мужчинам" – поделилась Анна.

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Звезда подчеркнула, что именно быт становится причиной расставания пар, которые погрязли в рутине. По мнению Анны, важно иметь общие увлечения и разделять интересное времяпровождение.

"Совсем не важно, сколько времени со своим партнером вы вместе, несколько месяцев или пару десятков лет! Вот не зря у множества пар причиной расставания является "заела бытовуха"! Все просто из-за того, что помимо рутинной жизни вас ничего не связывает! Поэтому, мы с Мишей только и поддерживаем идею совместного времяпрепровождения! Ведь как же круто потом делиться эмоциями и обсуждать новое увлечение!" – рассказала девушка.

Напомним:

После финального выпуска шоу "Холостяк" Анна и Михаил все-таки остались вместе. Пара съехалась спустя неделю после окончания реалити.

Главный герой проекта аргументировал свой выбор в пользу девушки тем, что "выбирал не он и голова, а его сердце".

Спустя время Анна призналась, что она хочет детей от Михаила, но пока пара не планирует завести ребенка.

Влюбленные делились фото с романтического путешествия в Каппадокию, на которых пара целуется и обнимается на фоне красивых пейзажей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Анна Богдан отреагировала на скандальную переписку Леси Никитюк и своего возлюбленного Михаила, в которой тот признается, что "в финале выбрал не ту девушку". Тогда хакеры взломали Instagram ведущей и опубликовали скрины переписок.