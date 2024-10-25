Klavdia Petrivna ударили по лицу во время концерта: как отреагировала певица. Видео

Во время недавнего концерта певицы Klavdia Petrivna, настоящее имя которой Соломия Опрышко, в Умани Черкасской области, произошла неприятная ситуация. Один из участников балета юной исполнительницы случайно ударил ее по лицу прямо на сцене.

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Как сообщает "Музвар", звезда с юмором отреагировала на инцидент и продолжила свое выступление. Момент со столкновением артистов попал на камеру одного из пользователей соцсети TikTok.

Во время исполнения хита "Императоры" в небольшом зале города, танцовщик случайно ударил Клавдию Петровну. По словам присутствовавшей на мероприятии украинской актрисы Екатерины Туник, артисты были настолько энергичными и погруженными в атмосферу, что даже не заметили друг друга.

На опубликованной записи с концерта можно заметить, что участник балета взволнованно начал извиняться и проверять, все ли хорошо с юной певицей. Со своей стороны Соломия Опрышко не акцентировала внимание на инциденте, а быстро обратила все в шутку и продолжила динамичное выступление.

"Шоу в формате новейшего водевиля, в котором легкая комедия предстает в сопровождении музыкальных куплетов создает непринужденное театральное выступление. Klavdia Petrivna, пожалуй, одна из первых, кто представил эту импрезу в Украине. Мне это особенно резонирует, как актрисе", – выразила свое мнение о концерте Екатерина Туник.

Напомним, ранее Klavdia Petrivna поймали на обмане. После того, как певица провела свой третий концерт в селе Новый Яр, Львовская область, который должен был стать "единственным до конца года", звезда неожиданно пригласила поклонников на четвертое шоу, состоявшееся 18 октября в Умани.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в команде Klavdia Petrivna объяснили, почему просчитались во время организации концертов.

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