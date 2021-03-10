Ким Кардашьян засветила пышную грудь в сексуальном белье. Фото

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян похвасталась шикарными формами, позируя в красивом бюстгальтере.

Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram. На снимке знаменитость позирует в откровенном белье, при этом она держит руки прямо перед собой и кокетливо смотрит в объектив. Пикантный образ фотомодель дополнила выразительным макияжем и распущенными волосами, на ногтях у нее ярко-красный лак (кадр можно посмотреть ниже).

Поклонники в комментариях восхищаются великолепным внешним видом звезды, поэтому оставляют много комплиментов.

Напомним, Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звездами " и "Семейство Кардашьян".

Ранее знаменитость шокировала общественность новостью, что разводится со своим супругом Канье Уэстом. Ким хочет разделить опеку над четырьмя детьми 50 на 50. В октябре прошлого года ее состояние составляло около 780 миллионов долларов, тогда как финансовое положение Канье Уэста достигало 1,3 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ким Кардашьян в шикарном платье впервые вышла в свет после новости о разводе. Она была замечена папарацци на одной из ночных вечеринок в Беверли-Хиллз.