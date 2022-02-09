Ким Кардашьян высказалась о разводе с Канье Уэстом: я выбрала себя

Популярная американская телезвезда и модель Ким Кардашьян стала главной героиней нового выпуска глянцевого журнала Vogue. Знаменитость украсила обложку издания и откровенно рассказала о своем разводе с Канье Уэстом. Она сделала акцент на том, что, наконец, решила стать счастливой.

Соответствующее фото обложки Ким разместила на личной странице в Instagram. 41-летння звезда снялась в разных образах от Balenciaga, Rick Owens, Valentino и Alaïa (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном фото Ким изображена сидящей в необычном костюме. Его дизайнером выступил испанский модный дом Loewe. Волосы телезвезде оставили распущенными, а также стилисты сделали яркий макияж знаменитости, с акцентом на глаза.

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В беседе Ким Кардашьян, которая в начале прошлого года подала на развод с рэпером Канье Уэстом, рассказала, что философски относится к расставанию.

"Так долго я делала все, чтобы сделать других людей счастливыми. И я думаю, что за последние два года я решила, что пора сделать счастливой себя. И это действительно хорошо. И даже если это вызвало изменения и стало причиной моего развода, я думаю, важно быть честной с самой собой в отношении того, что действительно делает тебя счастливой. Я выбрала себя. Я думаю, это нормально, что я выбрала себя", — призналась она.

Ким добавила, что после исполнения 40 лет она расставила приоритеты, выбрав следующие годы "временем для себя".

По ее словам, в планах у телезвезды хорошо питаться, заниматься спортом, получать удовольствие от жизни и проводить как можно больше времени с детьми. Кроме того, она настроена ограничить время, проведенное в смартфоне.

Коротко о знаменитости:

Ким Кардашьян – 41-летняя американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Родом из Калифорнии (США). Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звёздами" и "Семейство Кардашьян". С 2014 года была замужем за рэпером Канье Уэстом, с которым воспитывает четырех детей. В 2021 году стало известно, что пара подала на развод.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ким Кардашьян продемонстрировала поклонникам откровенный образ, позировав перед камерой в крохотных стрингах и бюстгальтере.