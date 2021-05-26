Ким Кардашьян устроила фотосессию в откровенном бикини

Американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель Ким Кардашьян появилась в купальнике яркого цвета, позируя с распущенными волосами и с выразительным макияжем. Также она продемонстрировала и другие откровенные образы.

Соответствующие кадры звезда опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она показала свою фигуру, выбирая разные ракурсы для фотографий.

Так, на первом фото знаменитость была в купальнике оранжевого цвета. Наряд выгодно подчеркнул достоинства ее фигуры.

На втором снимке модель появилась в купальнике фиолетового цвета, в котором вместо бюстгальтера был короткий топ. В тон к оттенку одежды она подобрала насыщенную помаду.

А на третьей фотографии Кардашьян позировала в купальнике салатового цвета. В кадре она подняла руки над головой и смотрела в объектив выразительным, уверенным взглядом.

Фанаты от увиденного были в восторге, поэтому в комментариях оставляют множество комплиментов.

Коротко о знаменитости:

Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звездами " и "Семейство Кардашьян".

Первую заметную роль сыграла в сериале Beyond the Break. Затем в 2008 снялась в фильме-пародии "Нереальный блокбастер" в роли Лизы, получив номинацию на Золотую малину за худшую женскую роль второго плана в 2009. Также появилась в сериале "Как я встретил вашу маму" в эпизоде "Выгоды".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Кардашьян похвасталась откровенным бикини. Она появилась в цельном купальнике со смелым вырезом, которое выгодно подчеркнуло пышные формы.