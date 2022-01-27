Ким Кардашьян с новым любовником заметили в 175-миллионном имении Джеффа Безоса

Светская львица и актриса Ким Кардашьян вместе со своим новым избранником, комедиантом и сценаристом Питом Дэвидсоном была замечена в особняке миллиардера Джеффа Безоса в Лос-Анджелесе, стоимость которого оценивается в 175 млн долларов. Папарацци подловили пару, когда те заезжали во двор роскошного дома на белом авто.

В имении основателя Amazon возлюбленные пробыли несколько часов, а затем отправились в отель в Беверли-Хиллз, где остановился комик. Был ли кто-то еще из знаменитостей на званом ужине, журналистам установить не удалось, сообщает Daily Mail.

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41-летняя Ким вместе с детьми проживает в Калифорнии, в то время как 28-летний Пит обитает в Нью-Йорке. Источник пишет, что в последнее время юморист много работает в штате своей избранницы и проводит с ней все свободное время. И сама актриса нередко наведывается в самый большой город США для встречи с бойфрендом.

Известно, что Безос и ранее часто проводил время в компании Кардашьян и тогда еще ее нынешнего мужа, скандального рэпера Канье Уэста.

К слову, рэп-исполнитель уверен, что его экс-супруга встречается с молодым комиком ради пиара. Несмотря на то, что музыкант уже и сам закрутил роман с моделью Джулией Фокс, он все еще пытается помириться с Ким. Официально пара не разведена. За 7 лет брака они успели завести четверых детей: Норт, Чикаго, Псалом и Сейнт.

Коротко о знаменитостях:

Ким Кардашьян – 41-летняя американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона проекта "Танцы со звёздами" и "Семейство Кардашьян".

Пит Дэвидсон – 28-летний американский актёр, комик, сценарист. Участник комедийного шоу "Saturday Night Live", шоу на MTV "Guy Code", "Wild 'n Out" и "Failosophy".

Джефф Безос – 58-летний американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, владелец издательского дома The Washington Post. Второй в списке самых богатых людей в мире.

Канье Уэст – 44-летний американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и дизайнер. Известен своими резкими скандальными высказываниями. Критики неоднократно называли его одним из величайших артистов XXI века.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Канье Уэст купил дом в Калифорнии через дорогу от особняка своей бывшей супруги. Стоимость нового имения музыканта – 4,5 миллиона долларов.