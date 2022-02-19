Ким Кардашьян провела экскурсию по дому и показала коллекцию автомобилей. Видео

Американская телезвезда Ким Кардашьян провела экскурсию по своему дому в Калабасасе (Калифорния, США), который купила у бывшего мужа Канье Уэста после развода и показала свою коллекцию автомобилей. Отметим, что жилье экс-супруги приобрели в 2014 году, однако, тогда они снесли его и построили новый.

Экскурсию Ким провела для журналистов Vogue. "Все в моем доме действительно минималистично. Я считаю, что в мире так много хаоса, что, когда я прихожу домой, хочу, чтобы было действительно тихо и спокойно", – заявила Кардашьян (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Телезвезда начала тур по дому с кухни, в которой имеется большая столешница из белого мрамора, шкафы из светлого дерева, огромные окна и круглый стол. Кухня соединена с гостиной, в которой стоит огромный белый кожаный диван.

Ким рассказала, что в кухни у нее всегда порядок, несмотря на то, что она является мамой четверых детей – 8-летней Норт, 6-летней Сэйнт, 4-летней Чикаго и двухлетней Псалм.

"Каждый ребенок может иметь свой стиль и вкус в своей спальне и получать массу удовольствия там, но главное в доме спокойствие, особенно на кухне", — заявила она.

Также в доме есть несколько столовых, в которых присутствует минимализм: в одной стоит круглый стол, а в другой небольшой прямоугольный.

Еще одна гостиная в доме у Кардашьян имеет небольшой камин и панорамные окна, два полукруглых замшевых дивана и белый рояль.

На заднем дворе у Кардашьян имеется баскетбольная площадка и тренажерный зал.

"Это самое удивительное место для отдыха от детей", — сказала Ким, отметив, что часто проводит там время с сестрами Кардашьян.

Кроме того, знаменитость продемонстрировала свою впечатляющую коллекцию автомобилей, заявив, что все ее автомобили окрашены в серый цвет, чтобы они соответствовали цвету ее дома. В их числе, Lamborghini, Rolls-Royce и Maybach.

Коротко о знаменитости:

Ким Кардашьян – 41-летняя американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Родом из Калифорнии (США). Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звёздами" и "Семейство Кардашьян". С 2014 года была замужем за рэпером Канье Уэстом, с которым воспитывает четырех детей. В 2021 году стало известно, что пара подала на развод.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ким Кардашьян откровенно рассказала о своем разводе с Канье Уэстом. Она сделала акцент на том, что, наконец, решила стать счастливой.