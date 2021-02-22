Ким Кардашьян показала архивные снимки со своим умершим отцом

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян поделилась с поклонниками архивными снимками, на которых показала себя в юности и своего отца Роберта.

Знаменитость показала фото в честь дня рождения мужчины. Соответствующие кадры она опубликовала на странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

По словам Кардашьян, она чувствует своего отца каждый день, который скончался в 2003 году. Звезда отметила, что до сих пор не может поверить, что с ним это произошло.

"Пожалуйста, приходи ко мне поскорее во сне. Я просто очень сильно скучаю по тебе!" – подписала фото знаменитость.

Отметим, что Роберт Кардашьян – американский юрист армянского происхождения. Получил известность благодаря тому, что был адвокатом и другом скандального футболиста О. Джей Симпсона.

30 сентября 2003 года, в возрасте 59 лет Роберт Кардашьян скончался от рака пищевода.

Напомним, ранее Ким Кардашьян поделилась с поклонниками архивным снимком, на котором показала себя и свою сестру Кортни в юности. Так, на фото Ким и Кортни позируют еще совсем юными. У них на лицах минимум макияжа и тонкие брови, которые раньше были в моде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ким Кардашьян показала серию снимков с празднования юбилея. В честь круглой даты родные звезды организовали грандиозную вечеринку-сюрприз.