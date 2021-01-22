Кети Топурия во второй раз стала мамой. Фото

В четверг, 21 января, российская певица и солистка группы "А-Студио" Кети Топурия снова стала мамой. У артистки родился мальчик, которого назвали Адамом.

Радостным событием знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Поклонники засыпали ее поздравлениями (фото можно посмотреть ниже).

Так, Топурия опубликовала снимок малыша с больницы и подписала: "Adam 21/01/21".

Стоит напомнить, что в сентябре этого года артистка подтвердила информацию о том, что она выходит замуж за Льва Деньгова. Ранее Топурия была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, с которым сыграла свадьбу в 2013 году. Через два года у пары родилась дочь Оливия. Летом 2017 года супруги развелись.

Позже певица встречалась с рэп-исполнителем Guf. С 2018 года живет с предпринимателем Львом Деньговым, за которого осенью 2020-го вышла замуж.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кети Топурия показала голую грудь в пикантной фотосессии.