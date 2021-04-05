Кензов рассказал о новой пассии после обвинений в домашнем насилии

Украинский певец и телеведущий Олег Кензов, которого ранее экс-супруга Наталья Ермоленко обвиняла в домашнем насилии, признался, что у него есть возлюбленная, с которой он помолвлен.

Соответствующее заявление знаменитость сделал в интервью программе "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца), отметив, что он не хочет "быть дер***м и унижать человека в ответ".

"Послушайте, человек четыре года молчал, а тут залаял. Вот моя женщина, у нее кольцо на пальце, я ее каждый день бью периодически в голову ногой. Просто крепкий чайник", – с иронией ответил журналистам Кензов.

Напомним, личная жизнь исполнителя всегда являлась объектом повышенного внимания. Сначала Олег встретил Анастасию, с которой они поженились в 2012 году. Год спустя у пары родилась дочь Эвелина. Но отношения в семье не заладились, а попытки Кензова спасти брак оказались безуспешными.

После того как артист официально развелся с первой женой, он познакомился с Натальей, выступающей под псевдонимом DJ Madonna. Между ними вспыхнул роман, который закончился свадьбой в 2015 году. Но влюбленные прожили вместе недолго и объявили о разрыве. По словам женщины, она несколько лет терпела побои артиста. Причиной такого неконтролируемого поведения Кезнова нередко была ревность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Ермоленко откровенно рассказала о браке с артистом и домашнем насилии. По ее словам, она очень долго восстанавливалась – около 1,5 года.