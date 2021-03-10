Кендалл Дженнер и Кейт Мосс показали кожаные наряды на Неделе моды. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
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Кендалл Дженнер и Кейт Мосс

Креативный директор Givenchy Мэттью Уильямс провел цифровую презентацию сезона осень-зима 2021. Многие знаменитости активно поддержали новую коллекцию, даже не присутствуя на показе марки.

Так, модели Кейт Мосс и Кендалл Дженнер выложили фотографии на личных страницах в Instagram в одежде от Givenchy, отметив в описании модный дом. Они примеряли кожаные наряды: платье и костюм, передает Daily Mail.

Кейт Мосс
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер

Телезвезда Ким Кардашьян позировала в обтягивающем платье цвета хаки. Свой образ она дополнила сумкой с отделкой стразами, босоножками на шпильке и аксессуарами.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян

Подобным образом поступили и другие селебрити. Директора Givenchy также поддержали Энн Хэтэуэй, Doja Cat, Камелия Джордана, Кайли Дженнер и многие другие.

Энн Хэтэуэй
Doja Cat
Камелия Джордана
Кайли Дженнер

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