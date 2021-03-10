Кендалл Дженнер и Кейт Мосс показали кожаные наряды на Неделе моды. Фото

Креативный директор Givenchy Мэттью Уильямс провел цифровую презентацию сезона осень-зима 2021. Многие знаменитости активно поддержали новую коллекцию, даже не присутствуя на показе марки.

Так, модели Кейт Мосс и Кендалл Дженнер выложили фотографии на личных страницах в Instagram в одежде от Givenchy, отметив в описании модный дом. Они примеряли кожаные наряды: платье и костюм, передает Daily Mail.

Телезвезда Ким Кардашьян позировала в обтягивающем платье цвета хаки. Свой образ она дополнила сумкой с отделкой стразами, босоножками на шпильке и аксессуарами.

Подобным образом поступили и другие селебрити. Директора Givenchy также поддержали Энн Хэтэуэй, Doja Cat, Камелия Джордана, Кайли Дженнер и многие другие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее стилист Екатерина Полякова рассказала, каких ошибок не стоит допускать в повседневных образах. Она показала самые популярные наряды в этом сезоне.

Также стало известно, какие сумки будут наиболее популярными в 2021 году. Основным трендом остается минимализм, четкость форм и линий, а также допустимы интересные детали и несложный декор.