Кейт Миддлтон вышла на публику в сережках за 15 долларов. Фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла в свет в недорогих сережках от бренда ASOS, стоимость которых составляет всего 10 фунтов стерлингов (около 15 долларов). В этих украшениях супруга принца Уильяма появилась в музее Виктории и Альберта.

Серьги-кольца, покрытые золотом, были быстро распроданы после того, как их начала носить Миддлтон. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Стильный аксессуар герцогиня сочетала с дизайнерскими вещами – модным длинным платьем в клетку от Alessandra Rich (500 фунтов стерлингов) и лодочками от Jennifer Chamandi (около 550 фунтов стерлингов). Отмечается, что знаменитость известна своей любовью к таким популярным брендам как Zara, Boden, Whistles и M&S.

Кроме того, свой лук Миддлтон дополнила ожерельем из коллекции Asprey’s Woodland Charms, стоимость которого – 16 650 фунтов стерлингов (23 576 долларов).

Напомним, ранее модные эксперты признали герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон самой стильной знаменитостью социальных сетей. Статус самой модной в Instagram она получила после того, как вышла в свет в черных классических брюках со стрелками, светло-голубом джемпере, удлиненном пальто в клетку и темных туфлях на каблуках с острым носом.

Кейт Миддлтон – супруга герцога Кембриджского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул герцогини Кембриджской – Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. В Шотландии – графиня Стратерн, в Северной Ирландии – баронесса Каррикфергюс.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, эксперты журнала "Vogue" признали платье герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон нарядом десятилетия. В изумрудном платье от дизайнера Сьюзи Кейв герцогиня посетила пивоварню "Guinness" в Дублине в марте 2019 года.