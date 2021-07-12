Кейт Миддлтон продемонстрировала элегантный образ в зеленом платье. Фото

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон вышла на публику в стильном зеленом наряде. Она посетила финальный матч Уимблдона в женском одиночном разряде в Лондоне впервые после пребывания на самоизоляции.

Для выхода в свет герцогиня выбрала зеленое платье от Emilia Wickstead с короткими рукавами и расклешенной юбкой. Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Свой аутфит Миддлтон дополнила белыми туфлями-лодочками и золотым браслетом. Также знаменитость сделала красивую укладку и легкий дневной макияж.

К слову, ранее герцогиня всю неделю находилась на самоизоляции. До этого она контактировала с кем-то из зараженных коронавирусом, поэтому ей пришлось изолироваться. Отметим, что по этой же причине Миддлтон пропустила полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу, в котором Англия обыграла Данию.

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Кейт Миддлтон – супруга герцога Кембриджского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул герцогини Кембриджской – Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. В Шотландии – графиня Стратерн, в Северной Ирландии – баронесса Каррикфергюс.

Напомним, ранее модные эксперты признали герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон самой стильной знаменитостью социальных сетей. Статус самой модной в Instagram она получила после того, как вышла в свет в черных классических брюках со стрелками, светло-голубом джемпере, удлиненном пальто в клетку и темных туфлях на каблуках с острым носом.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга принца Гарри Кейт Миддлтон вышла на публику в кедах из экологически чистых материалов французского бренда Veja. Также она надела темные джинсы Other Stories за 89 долларов.