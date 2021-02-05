Кейт Миддлтон появилась на публике в ношеном пиджаке. Фото

39-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон побеседовала по видеосвязи с учителями Ribbon Academy. Во время разговора она была одета в синем пиджаке из твида от Rebecca Taylor, который приобрела четыре года назад.

Стоимость такого наряда составляет 400 фунтов (более 15 тысяч гривен). Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, впервые Миддлтон надела этот пиджак в 2017 году, когда посещала одно из медицинских учреждений Лондона.

Так, во время разговора с учителями герцогиня попросила их беречь в этот сложный период не только детей, но и самих себя.

Перед камерой знаменитость предстала с собранными волосами в хвост, легким макияжем и серьгами от Missoma.

Также ранее отмечалось, что Кейт Миддлтон изменила свое отношение к стилю. Так, жена принца Уильяма, которая известная своей любовью к игривым платьям миди, отказалась от своего привычного образа в пользу строгих блейзеров и рубашек.

По словам стилиста Рошель Уайт, Миддлтон пошла на такой шаг, чтобы выглядеть более "деловой" и "зрелой" во время мирового кризиса из-за пандемии COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты издания Daily Mail подсчитали стоимость одежды, в которой герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появлялась на публике в 2020 году.