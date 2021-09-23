Кейт Миддлтон появилась на публике в изысканном наряде за 500 долларов. Фото

Супруга принца Уильяма – Кейт Миддлтон – вышла на публику в костюме от бренда Self Portrait. Стоимость наряда составляет 500 долларов (более 13 тысяч гривен).

В таком элегантном образе герцогиня Кембриджская провела встречу, в рамках которой поблагодарила тех, кто помог воплотить в жизнь ее фотопроект. Соответствующие фото опубликованы на странице в Instagram королевской семьи (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Для выхода в свет Миддлтон выбрала изысканный кремовый блейзер с шифоновой юбкой-миди от бренда Self Portrait. На сайте компании сказано, что образ обошелся герцогине в 500 долларов (более 13 тысяч гривен).

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Кроме того, жена принца Уильяма собрала волосы в аккуратный хвост, сделала нежный макияж, а из аксессуаров предпочла длинные серьги и лаконичную цепочку с подвеской.

Кейт Миддлтон – супруга герцога Кембриджского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул герцогини Кембриджской – Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. В Шотландии – графиня Стратерн, в Северной Ирландии – баронесса Каррикфергюс.

Напомним, ранее модные эксперты признали герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон самой стильной знаменитостью социальных сетей. Статус самой модной в Instagram она получила после того, как вышла в свет в черных классических брюках со стрелками, светло-голубом джемпере, удлиненном пальто в клетку и темных туфлях на каблуках с острым носом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кейт Миддлтон вышла на публику в стильном зеленом наряде. Она посетила финальный матч Уимблдона в женском одиночном разряде в Лондоне впервые после пребывания на самоизоляции.