Кейт Миддлтон появилась на публике в бюджетном наряде. Фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на публике в бюджетном наряде. Так, она вместе с супругом принцем Вильямом посетила школу в Лондоне, чтобы провести встречу по вопросам психического здоровья детей.

Герцогиня была одета в джемпер британского бренда Boden, стоимость которого составила 65 фунтов (2, 5 тысячи гривен). На ней также были розовое пальто марки Max and Co за 389 фунтов стерлингов (15 тысяч гривен) и черные брюки Jigsaw за 130 фунтов стерлингов (5 тысяч гривен). Свой образ Миддлтон дополнила клатчем, маской с цветочным принтом и туфлями на каблуках, передает Daily Mail.

К слову, читатели издания оценили внешний вид супруги принца Уильяма и поблагодарили ее за поддержку бюджетного бренда во время пандемии коронавируса.

"Выглядит превосходно, как и всегда", "Мне нравится ее наряд, он действительно бюджетный!", "Кейт идет розовый", "Кейт выглядит шикарно как в дорогих, так и в дешевых нарядах", – комментировали пользователи.

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