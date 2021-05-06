Кейт Миддлтон повторила образ в блузке 10-летней давности. Фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на публике в блузке Whistles, в которой позировала на фотосессии в честь своей помолвки в ноябре 2010 года. Тогда знаменитость приобрела вещь за 125 фунтов стерлингов (около 174 долларов).

Так, супруга принца Уильяма в очередной раз решила доказать, что не стесняется повторно носить вещи, поэтому для переговоров по телефону с финалистами своего фотоконкурса герцогиня снова появилась в легендарной блузке. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На новых фото Миддлтон позировала в изящной блузке из плетеного шелка цвета слоновой кости с оборкой по центру спереди, а также простых черных брюках. Блузку украшает воротник и длинные рукава с манжетами на пуговицах.

Напомним, ранее модные эксперты признали герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон самой стильной знаменитостью социальных сетей. Статус самой модной в Instagram она получила после того, как вышла в свет в черных классических брюках со стрелками, светло-голубом джемпере, удлиненном пальто в клетку и темных туфлях на каблуках с острым носом.

Кейт Миддлтон – супруга герцога Кембриджского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул герцогини Кембриджской – Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. В Шотландии – графиня Стратерн, в Северной Ирландии – баронесса Каррикфергюс.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, эксперты журнала "Vogue" признали платье герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон нарядом десятилетия. В изумрудном платье от дизайнера Сьюзи Кейв герцогиня посетила пивоварню "Guinness" в Дублине в марте 2019 года.