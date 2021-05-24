Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы. Фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вместе с мужем посетила благотворительную организацию Turning Point Scotland, где появилась в деловом образе: удлиненный пиджак Zara и плиссированная юбка-миди ярко-синего цвета. В похожем наряде выходила в свет принцесса Диана в 1992 году.

Издание Hellomagazine пишет, что Кейт дополнила строгий костюм подобранным в тон клатчем, а также замшевыми лодочками коричневого цвета. Кроме того, на герцогине была защитная маска с ярким принтом (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Ее покойная свекровь принцесса Диана в 1992 году появлялась на одном из официальных мероприятий практически в идентичном наряде: ярко-синий удлиненный пиджак и юбка-миди. Только вот обувь у нее была подобрана в тон ко всему образу – на ней были синие туфли на маленьком каблуке.

Отметим, что во время встречи герцог и герцогиня Кембриджские узнали, как именно сотрудники крупной шотландской благотворительной организации, которая специализируется на социальной помощи, помогают адаптироваться бывшим заключенным, оказывают поддержку бездомным и выздоравливающим наркозависимым. В офисе организации Кейт Миддлтон и принц Уильям также познакомились с подопечными фонда и обсудили проблемы психологического здоровья.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Кейт Миддлтон превращается в принцессу Диану. Герцогиня Кембриджская в общении с людьми использует мощные жесты, точно так же, как когда-то это делала принцесса Диана, ее покойная свекровь.