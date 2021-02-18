Казанин рассказал, как "Квартал 95" отреагировал на уход Зеленского

София Ковнир
София Ковнир
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Казанин рассказал, как 'Квартал 95' отреагировал на уход Зеленского

Украинский шоумен, актер студии "Квартал 95" Степан Казанин рассказал, что их творческий коллектив с пониманием отнесся к тому, что Владимир Зеленский решил стать президентом страны и уйти из шоу-бизнеса.

По словам знаменитости, Зеленского отговаривали от этой идеи, но он "упертый и если что-то задумал, то отклонять его от этого бессмысленно". Об этом Казанин сообщил в интервью программе "ЖВЛ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Попытки отговорить были, но мы понимали, что, если он что-то задумал, то так оно и будет. Конечно, первое время было непривычно, не хватало его, но сейчас как-то вошли в строй", – отметил актер "Квартала 95".

Напомним, Степан Казанин рассказал, что с президентом Владимиром Зеленским он познакомился в начале 2000-х годов. Тогда "Квартал" приехал в Тамбов.

Звезды "Квартала 95"

Степан Казанин – украинский актер, телеведущий. Артист студии "Квартал 95", участвовал в команде КВН "Тамбовские волки", потом был капитаном команды КВН "Тапкины дети".

Ранее OBOZREVATEL показал, как Степа из "Квартала" выглядел в 1990-е годы. Любовь к юмору у Казанина проявилась еще в школе в городе Надым (Ямало-Ненецкий автономный округ), где он создал собственную команду КВН.

Также Казанин рассказал о надеждах, что президент Украины Владимир Зеленский вернется в состав созданного им же "Квартала". По словам артиста, это произойдет через 10-15 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, актеры студии "Квартал 95" Степан Казанин и Ирина Сопонару потроллили президента Украины Владимира Зеленского из-за ремонта дорог в стране. Так, они высмеяли инциденты, когда перед приездом президента в регионах начинают судорожно ремонтировать дороги.

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