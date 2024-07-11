'Оставьте их в покое!' Катя Рыбалка выразила 'непопулярное' мнение о русском языке в Украине

Украинская блогерша и участница 13 сезона проекта "МастерШеф" Екатерина Мазуренко (Катя Рыбалка) честно ответила, в какой момент жизни решила отречься от русского языка. По словам телезвезды, полномасштабная война помогла ей решиться на кардинальные перемены, однако она до сих пор имеет "непопулярное" мнение по поводу языкового вопроса.

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Об этом украинка рассказала в интервью Богдану Беспалову для YouTube-канала OBOZ.LIFE. Катя Рыбалка считает, что принудительная украинизация не пойдет на пользу народу.

"Я была у своих родственников на западе Украины. И вот только там до меня, знаешь, это как-то дошло. У меня стандартная ситуация, которая заключается в том, что из-за боли и происходящего пошло отвращение", – пояснила блогерша.

Она призналась, что потребляла российский контент, однако сейчас чувствует вину и не может со спокойной совестью слушать российскую музыку. Относительно перехода общества на государственный язык, как считает сама Екатерина, у него есть "непопулярное" мнение.

"Я считаю, что от людей надо реально отковыряться, оставить их. Если хочет в жизни человек говорить на русском языке, если он не может, оставьте его в покое. Пусть у нас будет украинский официальный государственный язык: сфера обслуживания, документация, вывески по городу, медийное пространство, телевидение, YouTube, музыка, я согласна. Все равно это постепенно перейдет. Но людей заставлять, это же их больше триггерит", – объяснила собеседница Богдана Беспалова.

Екатерина высказала предположение, что именно на таких обиженных русскоязычных украинцах паразитирует российская пропаганда о "притеснениях". Она также призналась, что не осуждает сограждан, говорящих на русском языке.

"Если львовянин приедет в Харьков и будет разговаривать на украинском, ему ничего за это не будет. Будет все классно, его будут принимать. Если харьковчанин едет во Львов и разговаривает там на русском, на него наезжают. Здесь такой диссонанс", – сказала Рыбалка.

Она резюмировала, что было бы "круто", если бы скандалы вокруг языкового вопроса исчезли, и "врагу не за что было бы зацепиться".

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